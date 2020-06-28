هكذا سيكون طقس بداية الاسبوع؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب معتدل الحرارة يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم الأحد:غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا في شمال البلاد. الإثنين: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف على الجبال، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا. الثلاثاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي طفيف بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا. الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 19 الى 30 درجة، فوق الجبال من 18 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 23 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب مساء.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 90 %.

- حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: 25 درجة.

- الضغط الجوي:755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,29 ساعة غروب الشمس: 19,53 .