جعجع يسعى الى تكوين معارضة شرسة في وجه العهد

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الديار: برز تبدل جذري في موقف رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي كان يعتبر ان الحوار اساسي، بمعزل من هو رئيس الجمهورية، فاذ به اليوم لا يريد الحوار مع قصر بعبدا لا بل يسعى الى تكوين معارضة شرسة بوجه العهد اضافة الى مطالبته بتوحيد صفوف المعارضة؟ وكان جعجع قد اعرب عن تصميمه على اتخاذ خطوات وطنية تحتم منع انزلاق الامور الى الاسوأ. فما هي هذه الخطوات وكيف ستترجم على الارض؟ وهل هذا التبدل في الموقف السياسي لجعجع يدل الى مجاراة او تطابق مع الرؤية الاميركية التي تريد عزل الرئيس وحزب الله ؟