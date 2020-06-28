عناوين الصحف ليوم الأحد 28 حزيران 2020

A+
A-
الأنباء الكويتية: الجيش فتح طريق الجنوب استدراكاً لفتنة.. ووزير الداخلية يتهم جهازاً أمنياً خارجياً بإثارة الفوضى
الأزمة اللبنانية تتفاقم.. طوابير على الأفران والليرة ينهشها الدولار والدواء ينفد
الشرق الأوسط: الأزمات تلاحق اللبنانيين من الخبز إلى المحروقات
خبير اقتصادي: الوضع الصعب بات يهدد بأعمال عنف
النهار: "حزب الله" يورط القضاء بقرار يتسم بالخفة قاض يتعرض لوسائل الاعلام وللسفيرة الاميركية
الديار: التصعيد السياسي بين حزب الله وواشنطن يُنذر بمضاعفات خطيرة
هل بات لبنان على ابواب الانهيار المالي الشامل ؟
صندوق النقد الدولي: لا دولار واحد لحكومة لا تشرّع الاصلاح