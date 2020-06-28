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أهالي “حمام التركمان” ينتفضون ضد الاحتلال التركي ويطالبونه بالرحيل

28
JUNE
2020
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الوطن السورية: خرج العشرات من أهالي بلدة حمام التركمان، التابعة لناحية سلوك بريف الرقة الشمالي، بمظاهرة شعبية ضد الاحتلال التركي وممارساته مع أعوانه من التنظيمات الإرهابية وطالبوه بالرحيل مع مرتزقته.


وأفاد مراسل “الوطن” في المنطقة الشرقية، بأن العشرات من المدنيين تظاهروا، امس السبت، في وسط بلدة حمام التركمان المحتلة احتجاجاً منهم على تداول الليرة التركية بدل العملة السورية الوطنية وارتفاع الأسعار، وطالبوا برحيل الاحتلال وأعوانه.


كما طالب المتظاهرون بضرورة توقف الاحتلال التركي وأعوانه عن سرقة القمح السوري والمحاصيل الزراعية ونقلها إلى الداخل التركي.


من جهة ثانية قتل مسلحين اثنين من ميليشيا “جيش الشرقية _الجيش الحر” الموالية للاحتلال التركي جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما بالقرب من بلدة حمام التركمان بريف الرقة الشمالي.


كما قتل مسلحين اثنين من ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية – قسد” جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة كانت تقلهما قرب السجن المركزي بريف الرقة الشمالي، بينما قام مسلحون مجهولون باستهداف سيارة تابعة لـ “قسد” بالأسلحة الرشاشة قرب سوق الحديد بمدينة الرقة.


وتشهد المناطق الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي وأعوانه من التنظيمات الإرهابية والمناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا “قسد” والاحتلال الأميركي مظاهرات شعبية يومية تطالب برحيل المحتل ودخول الجيش العربي السوري إليها.

الوطن السورية
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