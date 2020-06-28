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تجمع المحامين في حزب الله أثنى على قرار القاضي مازح في حق السفيرة الاميركية

28
JUNE
2020
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شيا خرقت كافة الأعراف والمواثيق التي ترعاها إتفاقية فيينا 

أثنى تجمع المحامين في حزب الله “بالقرار الصادر بإسم الشعب اللبناني عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في صور القاضي محمد مازح والذي اتخذ فيه تدبيرا رادعا للسفيرة الأميركية دوروثي شيا ومنعها من الإدلاء بتصريحات إعلامية تهدف من خلالها إلى زعزعة الاستقرار في الوطن”. واشار الى ان “هذا القرار القضائي الوطني المشرف والمحق يعبر عن رغبة الشعب اللبناني المقاوم بكل أطيافه”.

 

واستنكر التجمع في بيان له أمس “الإهانات والتدخلات الوقحة لسفيرة نظام الولايات المتحدة الأميركية في لبنان السفيرة دوروثي شيا التي خرقت بتصريحاتها بالامس كافة الأعراف والمواثيق التي ترعاها إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث إسترسلت في اطلاق التوصيفات الحاقدة على الحكومة اللبنانية في إعتداء سافر على السيادة الوطنية اللبنانية وفِي التدخل بشؤون الوطن الداخلية”، ولفت الى ان “هذه السفيرة بكلامها تؤكد ان الحصار غير الإنساني الذي تمارسه دولتها على الشعب اللبناني وشعوب المنطقة يشكل جريمة ضد الانسانية بمفهوم القانون الدولي ويعد هذا التصريح مخالفة للفقرة الأولى من المادة ٤١ من اتفاقية فيينا التي توجب على الدبلوماسي احترام قوانين الدولة المعتمد عليها وأنظمتها كما توجب عليه عدم التدخل في شؤونها الداخلية".

 

وقال التجمع إن “وصف السفيرة شيا لحزب الله ومقاومته بالارهابي هو إهانة وعدوان على الشعب اللبناني وشهدائه وجرحاه وتضحياتهم التي عانوها بسبب سياسات الولايات المتحدة ودعمها اللامتناهي للعدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين وكل بلادنا العربية سلاحاً وعتاداً واموالاً وإعلاما”، واشار الى ان “ما اقترفته هذه السفيرة يستدعي تقديم إعتذاراً واضحاً من الشعب اللبناني”.

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