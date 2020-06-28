شيّا : لم ولن نسكت

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الأنباء الكويتية: أصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور محمد مازح، قرارا يمنع بموجبه ‎السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا من الإدلاء بالتصاريح الإعلامية، كما يمنع أي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.

وكانت شيا، اعتبرت أن حزب الله هو الذي استنزف الدولة اللبنانية، وأكدت أن هناك عقوبات قد تطول حلفاء وداعمين للحزب من طوائف مختلفة، مشيرة إلى أن واشنطن تدعم أي حكومة لا يسيطر عليها حزب الله.

وأثر صدور قرار الحكم أعلاه، أعلنت السفيرة شيا، أنها تلقت اعتذارا من الحكومة اللبنانية عن القرار.

وقالت لقناة لـ «ام.تي.في»: كنت أتمنى أن يقضي الناس هذا الوقت في محاولة حل المشاكل التي تواجه البلد من أزمة اقتصادية أدت إلى أن تقلق الناس على تأمين الطعام لموائدهم، لذا لم ولن تسكت سفارة الولايات المتحدة الاميركية. وأضافت: لقد سمعنا اعتذارا من الحكومة اللبنانية عن قرار هذا القاضي ويجب أن تبقى حرية التعبير للشعب اللبناني مصانة.