قيادة الجيش نعت الرقيب الشهيد توفيق نعيم بو مارون

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نعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، الرقيب توفيق نعيم بو مارون الذي استشهد أمس في محلة معصريتي- طريق رشميا، نتيجة تعرضه لحادث سير أثناء قيامه بواجبه العسكري.

ووزعت النبذة الآتية عن حياته:



- من مواليد 10/11 /1990 روميه- المتن- محافظة جبل لبنان.

- تطوع في الجيش اعتبارا من تاريخ 8/4/2010.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش 3 مرات وتهنئته 5 مرات، تهنئة مدير المخابرات 3 مرات، تهنئة رئيس فرع مخابرات جبل لبنان مرة واحدة، وتهنئة وزير الداخلية والبلديات مرة واحدة.

- الوضع العائلي: عازب.

وأعلنت أن جثمانه ينقل غدا عند الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي، إلى منزله الكائن في بلدة مزرعة النهر- قضاء عاليه، ومن ثم ينقل إلى كنيسة قلب يسوع في محلة البيرة- قضاء الشوف، حيث يقام المأتم عند الساعة الرابعة من بعد ظهر غد، ويوارى في الثرى في مدافن العائلة في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 29/6/2020 في منزل والد الفقيد الكائن في بلدة مزرعة النهر- قضاء عاليه.