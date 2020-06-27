كورونا لبنان : حالة وفاة و3 حالات حرجة

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أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، حالة وفاة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد الموجودين داخله، ووجود 3 حالات حرجة، مقابل إخراج 4 حالات إلى الحجر المنزلي.

جاء ذلك في التقرير اليومي للمستشفى عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا Covid-19، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، والذي نص على الآتي:

- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 420 فحصا.

- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 15.

- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 12.

- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0.

- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 241 حالة شفاء.

- عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي، بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.

- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3.

- حالات وفاة: 1.

لمعرفة عدد الاصابات على الأراضي اللبنانية كافة، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفحوصات، يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية، من خلال الرقم 820830-01 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 897961-76".