مشكلة لبنان هي في اداء بعض الداخل قبل تدخلات معظم الخارج

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مقدمة نشرة الاخبار المسائية - السبت 27 حزيران 2020:

يا ليت تهافتَ بعضْ السياسيين اللبنانيين على إدانة قرار قاضي الامور المستعجَلة في صور كان تهافتاً على ايجاد الحلول للأزمات الكبيرة التي تعصف بالبلاد جراء أفعالِهِم هُم، على مدى ثلاثين سنةٍ على الاقل، اي منذ رسا التفاهمُ الاقليمي والدولي على وضع لبنان تحت الوصاية، وتسليمِ الحكم فيه الى منظومة محورُها امراء الحرب وممولوهم، وعلى هامشها باحثون عن ادوار واضواء، ورجال مال واعمال، واعلاميون، فضلاً عن فاعلين على مواقع التواصل، وفق الرائج اليوم.



يا ليت تهافتَ كلْ هؤلاء على ادانة قرار قضائي، الموقف الرسمي منه معروف وجوهرُه التزامٌ بالمعاهدات الدولية، يا ليته كان تهافتاً على دعم الاصلاح، وتأييدِ محاربة الفساد، الى جانب توحيد الموقف الوطني، حُكماً ومعارضةً، لمواجهة المأساة.



القرار القضائي فاجأ الجميع. صحيح. أما رد فعل البعض، فلم يفاجئ أحداً، فأصحابُه سارعوا الى تحويل قضية، تؤكد معلومات الـ OTV أنها عولجت ضمن الاطر المناسبة، وبناء على تأكيد التزام لبنان معاهدة فيينا التي اُقرت عام 1961... سارعوا الى تحويلها عنواناً من عناوين تِجارتهم السياسية، فأغرقوا مواقع التواصل ووسائل الاعلام بالتصريحات المستنكِرة والتغريدات المستهجِنة، فيما لا يُسمَع لهم صوتٌ عادة، ازاء التعرض لمكوِّنٍ لبناني اساسي، وللتدخل في شؤون لبنان الداخلية.



مشكلة لبنان، أيها اللبنانيون، هي في اداء بعض الداخل، قبل تدخلات معظم الخارج.



فبعض الداخل هو من يشارك في الفساد ويغطيه ويحمي اركانَه، وبعض الداخل هو من يستجلب التدخلات الخارجية من كل حدب وصوب، وبعض الداخل هو من جعل لبنان رهنَ اشارةِ صندوقٍ من هنا، او مساعدةٍ دولية من هناك، مترقباً تصريحَ سفير، او كلامَ وزير خارجية، لمحاولة استشفاف المصير.



أيها اللبنانيون، مرة أخرى، لا تضيعوا البوصلة.



فمن أوصل البلاد الى ما هي فيه معروف: مِنْ تنصلهم ومن ارتكاباتِهم تعرفونهم واحداً واحداً، بالاسم والتاريخ وسِجِل الارتكابات...



في لبنان ازمة متعددة الرؤوس، وكلُ رأس من رؤوسها متعدد الفروع.



اما الحل، فواحد، فالمدخل اليه محدد، لمن يهمه الامر.



الحل يبدأ بالتمييز بين سوق عكاظ بعض السياسيين، والسوق السوداء التي خَربت البلاد في موضوع الدولار وغير الدولار.



وإذا كانت آخرُ تجليات سوق العكاظ السياسي، التسابق على هِجاء القرار القضائي المفاجئ، فتجليات السوق السوداء يومية، آخر تداعيتها اليوم أزمةٌ متجددة حول سعر الرغيف، وقبلها ومعها وبعدها، عشرات الازمات المتوالدة، التي تتطلب اكثر من هِجاء واستنكار واستهجان من المسؤولين المباشرين، وصمتاً مطبقاً على الاقل، إن لم تكن المحاسبة متاحة راهناً، من قبل مرتكبيها المجرمين المعروفين.