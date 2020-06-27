المكتب التربوي في التيار يحذر من التسويف في ملف تعيينات مجلس الجامعة اللبنانية

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بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحر:

أمام الواقع الحالي للجامعة اللبنانية، وإزاء ما هو مُتوقع في العام الدراسي القادم، يهمّ المكتب التربوي في التيار أن يضيء على نقاط مفصلية وأساسية تخص الجامعة الأم من النواحي الإدارية، التعليمية والتجهيزية.

أولاً، يطالب المكتب التربوي جميع المعنيين بالاسراع بتعيينات مجلس الجامعة اللبنانية، تفاديا للنزف الحاصل على الصعد كافة بسبب هذا الغياب، خاصة وان الملف بات جاهزا منذ مدة ومرفوعاً من مجلس الجامعة بحسب الأطر القانونية ولا تشوبه شائبة. كما يحذر المكتب انه، وفي حال اراد المعنيون اعادة الترشيحات إلى مراكز العمادات والرجوع بالملف الى نقطة الصفر، فان المكتب سيكون مجبراً على اللجوء إلى كافة الوسائل القانونية المتاحة، كون اعادة الترشيحات إن حصلت، ستكون مخالفةً للقانون 66 الذي يرعى ويحدد الاطر القانونية لانتخابات المجالس الاكاديمية. تالياً، إن مجرد التلميح بإعادة ترشيحات العمداء الجزئية أو الكلية انما هدفه المراوغة والمماطلة، ويصبّ في خانة العرقلة بهدف منع الوصول الى مجلس جامعة جديد، وفي ذلك نسفا لبنية الجامعة واستقلاليتها.

ثانياً، يذكّر المكتب ان ملفات الجامعة تراكمها مطالب قديمة ومستجدة لم تصل إلى خواتيمها بعد، ليس آخرها ملف دخول المتفرغين الى الملاك، وتحديد ملاكات الجامعة، وإنصاف المتعاقدين بالتفرغ المُستحَق والميثاقي.

ثالثاً، يكرر المكتب للمرة الألف ان البنى التحتية مترهلة في بعض الفروع والكليات، ولم تعد تتآلف مع ابسط الحاجات الصحية والتعليمية للطلاب والاساتذة والموظفين؛ وعليه يطالب المكتب بضرورة إجراء ورش الصيانة الأساسية، خاصة وأنه من المتوقع تسجيل عدد كبير من الطلاب في العام الدراسي المقبل بسبب الأوضاع الإقتصادية.

رابعاً، يلفت المكتب أن ميزانية الجامعة اللبنانية لم تعد تكفي ابسط حاجاتها ومستلزماتها، خاصة في مجالات التدريس والبحث والتدريب، وهي بحاجة ماسة وسريعة الى اعادة نظر شاملة، بهدف زيادة ميزانيتها بشكل فعال ومضطرد.

خامساً، يحذر المكتب ان مجرد التفكير باجراء الإمتحانات عن بعد سيكون المسمار الاخير في نعش الجامعة اللبنانية، وهو تدبير مرفوض شكلا ومضمونا، بحيث انه معيوب بشوائب تقنية وفنية أبرزها انعدام أساليب المناظرة لأعداد هائلة من الطلاب. وبما أن الجامعة حققت نصراً مهماً بتخطي جائحة كورونا عبر التعليم عن بعد، عليها بالتالي التزام المستوى المعهود منها بإجراء الامتحانات حضوريا ضمانةً لاستمرارية رِفعة هذا المستوى.



سادساً، يطالب المكتب كلّ المعنيين بوجوب أخذ موضوع الوقاية من جائحة كورونا بجدية في حرم الجامعة، وتزويد المباني بالكميات الكافية من المواد المعقِّمة والحفاظ على أعلى مستويات النظافة، اذ ان عودة الطلاب الى الجامعة تتطلب الانتباه والتجهيز وأخذ تدابير الحيطة إلى أقصى الحدود.

أخيراً، يشدّ المكتب على ايادي جميع الخيرين والضنينين على وجود ومستوى ووقار الجامعة الوطنية اللبنانية، لتخرج كما دائماً من كبواتها، معززة بالعلم والوطنية والمساواة؛ فالجامعة اللبنانية هي معيار الوطن، فعندما تكون الجامعة بخير، يكون الوطن بخير أيضاً.