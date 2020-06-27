بعد القرار القضائي المتعلق بالإطلالات الإعلامية للسفيرة الأميركية... تصريح لافت لوزيرة الإعلام

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غرّدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد عبر تويتر: "اتفهم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد منع الاعلام من نقل الخبر والحد من الحرية الاعلامية.. وفي حال لدى أحد مشكلة مع الاعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للاعلام وانتهاءً بمحكمة المطبوعات."

إشارة إلى أن قاضي الامور المستعجلة في صور كان قد أصدر قراراً يمنع بموجبه السفيرة الامريكية في لبنان من الادلاء باي تصاريح إعلامية ومنع اي وسيلة إعلامية لبنانية من أخذ تصريح لها في هذا الإطار.