رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات: لهذه الاسباب تصريحات عقيص تعكس عدم فهم لقانون الايجارات

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أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور إن الاخطاء المتكررة من النائب جورج عقيص عن تنفيذ قانون الايجارات دون تعديله مع التبريرات الخاطئة يعكس عدم فهمه لمخاطر تنفيذ القانون التهجيري قبل التعديلات ويتطلب استبداله بشكل طارىء وفوري، ويهمنا ان نوضح تكراراً وباختصار ان المهل والاجراءات المرتبطة بالقانون واللجان سقطت ومرّ عليها الزمن ولا يمكن للنائب عقيص القول بتنفيذها وانشاء مراكز للجان دون تدخل من المشترع وتعديل هذه المهل والحقوق، التي نص عليها القانون وعلى ممارستها تحت طائلة سقوط حقوق المستأجرين كما نصت عليه المادة 8 من قانون الايجارات رقم 2/2017 على سبيل المثال لا الحصر، علماً اننا تقدمنا بمراجعة ابطال مرسوم انشاء اللجان امام مجلس شورى الدولة وهي قيد النظر امامه،

وقد اوضحنا ان للمستأجر كما المالك الحق بترك المأجور طوعا ويتقاضى مجموع مساهمة الصندوق من العام 2017 شرط ان يترك المأجور وابلاغ اللجنة التي لم تنشأ وهذه المهل والحقوق بحاجة الى تعديل لأن تعويض المستأجر تناقص بفعل عدم انشاء اللجان واشغاله المأجور دون ارادته من جهة ولعدم تركه المأجور منذ صدور القالنون كما نصت عليه المواد الصريحة، واذا اردتم ان يسدد الصندوق التعويضات من 2014 فهذا التعويض يستحق ايضا للمستأجر ولا مانع لديهم من قبضها بمفعول رجعي، شرط تعديل آليات الدفع والمهل وايجاد الاموال المطلوبة ، ونحب ان نذكركم ان الصندوق سيكون مجموع مساهمته حوالي 35% من قيمة المأجور اذا قرر الدفع من 2017 وحوالي 50% اذا قررتم الدفع من 2014 ، وقبل كل شيء تأكدوا من توفير عندها أكثر من عشرين مليار دولار للمفعول الرجعي للمستأجرين ولا مانع عندها لكثير من المستأجرين ترك المأجور طوعا وتقاضي هذه التعويضات،

اما القولبتنفيذ اللجان والصندوق بغياب هذه التعديلاتوالمهل والاموال وغيرها يعكس عدم استيعابكم للاصول واجراءات المتبعة امام اللجان التي تعطي امراً بالدفع ايضا للصندوق للمستأجرين عند ترك المنأجور طوعا واراديا وعند تقرير الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، وستؤدي الى التهجير شئتم او ابيتم بفعل القراءة الخاطئة للقانون، فلا يمكن انشاء وتنفيذ اللجان والصندوق دون تعديل المهل والحقوق وايجاد الاموال الجدية استناداً الى المادة الى المادة 58،

كما ان الصندوق تبلغ تكلفته أكثر من 10 مليارات دولارات بعكس ما يزعم التقرير وهذا مرده للاحصاءات المغلوطة الواردة في وزارة المالية التي استندت على المكلفين الرسميين بدفع الضرائب مع العلم ان عشرات الالوف من الابنية غير مسجلة ولا تسدد عنها الضرائب تهربا الدفع او بسبب المخالفات في الابنية، وقولكم باعتبار الاموال دين على الدولة وربطها فقط بالمالكين وحقهم بقبض بدلات الايجار هي خاطئة ومشوهة لمواد قانون الايجارات، بخاصة ان الدولة ستكون ملزمة بدفع حوالي 50% من قيمة الشقة ولحوالي مئتي الف وحدة سكنية والخزينة مفلسة والمهل انقضت، ولا يمكن اعتبار المبالغ المستحق دفعها للمستأجرين كدين على الدولة والا عرضهم بكل بساطة للتهجير المحتم،

بخاصة ان بدل المثل في الابنية القديمة لا تتعدى 1ونصف بالمائة من قيمة العقار والارض بينما القانون جاء يحدد التخمين ب 4% وهو مخالف للواقع وبحاجة لتعديل فوري. وتناسى التقرير النفقات المشتركة لكامل البناء وبخاصة الزام الذين يستفيدون جزئيا من الصندوفق او لا يستفيدون منه بدفع عشرات آلاف الدولارات بمفعول رجعي وبزيادات غير مطابقة للواقع بينما الزيادة على التجار في الاماكن غير السكنية مرتبطة بالتضخم وبعدم تجاوزها 5% من التضخم سنويا مما جعل الزيادة رمزية على التجار وبالاف الدولارات على الطبقة الفقيرة والمتوسطة ومحدودة الدخل ، والاخطر والاهم ان القانون اشترط خطأ ان يكون مجموع الدخل العائلي 3 اضعاف للاستفادة الكلية من الصندوق بدلا من ربطها بالمستأجر الاساسي الواحد، ومع الغلاء الدولار الى 5 الاف ليرة يتوجب رفع الحد للاستفادة من الصندوق الى 20 ضعفا للحد الادنى للأجور مع تدني سعر صرف الليرة.