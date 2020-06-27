هكذا توجّه نجل النائب الراحل ميشال حلو إلى والده في ذكرى وفاته

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طوني الحلو -

اليوم هو ذكرى وفاتك السادسة وكأنه اليوم هو وفاتك، فأنا أتذكر هذا اليوم جيداً ولم يغب عني أبدًا.

لا يغيب عن عيني ولا عن أذاني لأنه كارثة! نعم يا #أبي كارثة، لأننا فقدنا أبي حبيبي. نعم يا ابي حبيبي، فحبك يزداد بداخلي رغم أن فات على فراقك ٦ سنوات كانت مليئة بالصعوبات.

رأيت الناس على وجوهها الحقيقية، رأيت العالم الذي كنت تخفي أو كان مختفي في وجودك. رأيت المسؤولية الذي كانت على اعناقك. رأيت كل شيء يا أبي،

٦ سنوات يا أبي مضت، كانت مليئة بالذكريات المؤلمة. تؤلم وتجرح، أنا هنا في عالم أحياء أموات وأنت في عالم أموات أحياء. كم اشتقت اليك يا أبي، أحبك يا أبي وهذا الحب لن يموت أبدًا، رحمك الله يا أبي.

في ذكرى وفاتك، يا ريت الدنيا تعود بي الى أيامك وإلى حنانك، وإلى عطفك.

يا ريت أستيقظ في الصباح و أسمع صوتك الحنون الذي تناديني به ، يا ريت أحتضنك وأشمّ رائحتك العطرة التي أفتقدها بشدة... يا ريت ويا ريت ما فقدتك و ما رأيت يوماً كيوم هجرتك!!

يوم حُملت فيه على أكتاف الرجال ذاهباً إلى مثواك الأخير تاركاً وراءك #زوجةً تبكي ليلاً نهاراً شوقاً إليك.

كم أتمنّى أن أراك حتى في المنام، أشبع ناظري بك ألمس يديك الحنونتين، أنظر الى عينيك المليئة بالحبّ و العاطفة على إبنك الوحيد الذي تركته بين أيادي الزمان يعاني همّاً لا يعرف به أحد...

رحمك الله يا نور قلبي و حياتي.