عمال المخابز سلموا وزيرة العمل مذكرة بمطالبهم

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زار وفد من نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيس النقابة شحادة المصري وعدد من اعضاء مجلس النقابة، وزيرة العمل لميا يمين الدويهي، وسلمها مذكرة بمطالبهم لناحية "تطبيق قانون العمل على عمال الأفران، وعدم التعدي على التعويضات العائلية للعمال أو استرجاعها منهم لأنها حق مكتسب للعمال، وعدم استغلال العمال الأجانب وبخاصة العمال والنازحين السوريين بساعات العمل والأجر الأقل وأفضلية العمل للعمال اللبنانيين، وكذلك المطالبة برعاية العمال اللبنانيين للعمل فى الأفران وتدريبهم وتأهيلهم وبخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية والمعيشة المتفاقمة، بالإضافة إلى تنظيم العمل في قطاع الأفران من خلال تشكيل لجنة من أهل الخبرة والكفاءة لدرس الوضع بصورة شاملة تمهيدا لإصدار القرارات والمراسيم التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين عمال المخابز والأفران وأصحاب العمل".

وأشار في بيان إلى أن "البحث تناول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشة، وما نتج من جائحة وباء كارونا بإقفال عدد من الشركات والمؤسسات وصرف العمال، مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل. وكان اتفاق مع وزيرة العمل على دعوة كل عمال المخابز والأفران وأفران الكعك والمعجنات العاطلين عن العمل، إلى المبادرة إلى الاتصال بالنقابة لتسجيل أسمائهم ومهنتهم ووسيلة الاتصال لتأمين العمل لجميع العمال، وعلى كل من يرغب بالعمل في المخابز والأفران الاتصال بالنقابة لتسجيل أسمائهم من أجل تقديمها الى وزارة العمل للمساهمة في توعيتهم وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في قطاع الأفران لتأمين فرص العمل للحد من البطالة".