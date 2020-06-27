السوق السوداء اليوم

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في العلوم المالية يحكى ان لا قيمة لارقام التداول في حال كانت الاحجام متدنية (volume).

هذه هي حال ما يسمى بالسوق السوداء اليوم. فالدولار شحيح في التداول و قلة قليلة تبيع و تشتري.

لكن هذه القلة القليلة مفعولها كبير للاسف لانها اصبحت معيارا تجاريا في ظل غياب خطط فعالة اضافة الى عجز المصرف المركزي.

و المفعول كبير لان التجار بحاجة لدولار الاستيراد و بكمية غير متوفرة اضافة الى الجهات التبلبلة التي تحوي ملايين الليرات و ترغب بشراء دولارات باي ثمن. دولار السوق السوداء اليومم ستقر على الاعالي يتراوح في المبيع و الشراء بين ٧٠٠٠ و ٧٥٠٠ ل ل بحسب وسائل الاعلام و التطبيقات المتروكة دون حسيب او رقيب.