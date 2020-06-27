كتلة ضمانة الجبل: الأولولية للسلم الأهلي و لوقف انهيار العملة الوطنية

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عقدت كتلة ضمانة الجبل اجتماعاً برئاسة الأمير طلال أرسلان في خلدة، بحث فيه المجتمعون في آخر المستجدات السياسيةوالإقتصادية والمالية في البلاد.

وأكّدوا أنّ الأولوية هي للسلم الأهلي ولمعيشة المواطن التي باتت تتراجع يوماً بعد يوم على الصعد والمستويات كافة، نتيجةلتراجع قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الأمريكي وانعكاساته على القطاعات الإنتاجية وعلى عمليّة استيراد المواد الغذائيةوالأدوية والمحروقات التي تؤثر بشكل مباشر على معيشة المواطن.

وشدّد المجتمعون على أهمية الإجراءات التي من شأنها أن تحدّ من تراجع قيمة الليرة اللبنانية، متوجهين إلى الحكومة والوزراءالمعنيين بضرورة البت بهذه الاجراءات واقرارها بشكل جدّي وفوريّ لمعالجة الوضع الإقتصادي والمالي القائم.

وأثنوا على خطوة رئيس الجمهورية بالدعوة إلى اللقاء الوطني في بعبدا، مؤكدين أن في وطن التعددية لا بديل عن الحوار والتلاقي، ولا مبرّر أمام أيّ مكوّن ومسؤول من التخلّف عن حضور اللقاء، وعن تكريس الحوار واعتماده في ظلّ خطورةالأوضاع وحساسيتها في البلاد.

ورحّبوا بلقاء عين التينة والمصالحة الدرزية - الدرزية والتي ترخي بأجواء إيجابية على البلد بشكل عام وعلى منطقة الجبلتحديداً.

وتمنّى المجتمعون على القوى الأمنية المعنيّة اتخاذ الإجراءات اللازمة منعاً لإقفال الطرقات على المواطنين.