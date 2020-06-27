بالفيديو وزير الداخلية يروي حادثة ١٩٨١. قتلت حزبيين و هذا ما فعله الجنرال عون معي...

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قال وزير الداخلية محمد فهمي خلال مقابلة مع الصحافي عماد مرمل على شاشة المنار أنه هناك علاقة وجدانية تربطه مع فخامة الرئيس العماد عون وهو كان قائدا للواء الثامن الذي كان ينتمي إليه. وسرد فهمي تفاصيل حادثة حصلت معه في الـ81 وقال "في الـ1981 حصل معي اشكال مع حزب فاعل وقوي واضطررت إلى قتل حزبيين وبعد الحادثة استدعاني العماد عون الى مكتبه وقال لي "ليك يا محمد طالما لدي نفس لن تمسك شوكة". وأنا إنسان وما قام به الرئيس عون معي وحمايته لي من القتل لا أنا ولا عائلتي يمكن أن ننساه. وسأبقى وفيا لشخصه طالما حييت"