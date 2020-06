عناوين الصحف ليوم السبت 27 حزيران 2020

A + A -

الأخبار: وزارة العمل «ترقّع» نظام الاستعباد!

واشنطن لفرنسا: «لا نفط ولا أموال بوجود حزب الله في الحكومة» | لبنان رهينة أميركا





الديار: حرب الدولار تحرج الحكومة وتحاصرها.... ورسائل ضغط أميركية وإسرائيلية

أسئلة حول مصير الحوار بعد فشل لمّ الشمل في لقاء بعبدا

لبنان يتدحرج نحو الفوضى وموجة قطع الطرق تطلّ على نافذة الفتنة

نداء الوطن: "صندوق النقد" ينعى لبنان: قلبي ينفطر عليه

السلطة تفقد السيطرة: "الأمن الغذائي" مهدّد!

اللواء: الدولار يخنق البلد.. ونقص الغذاء يهدّد بالعصيان المدني!

وزيران يلوِّحان بالاستقالة.. ورئيسة الصندوق: لا تقدّم بالمفاوضات مع لبنان





النهار: الدولار المشتعل يقطع أوصال لبنان ويُنذر بتصعيد

الجمهورية: نصيحة أوروبية: حاذروا "الخيارات القاتلة"

البناء: مصرف لبنان ووزير الاقتصاد أمام امتحان جدوى منصّة ‏التسعير ومراقبة أسعار السلع /‏ عودة قطع الطرق على إيقاع كلام ‏السفيرة الأميركيّة عن تحفظات على ‏الحكومة/‏ وزير الداخليّة يكشف عن جهاز ‏خارجيّ يشجّع على الفوضى وتسلّل ‏مسلّحي إدلب/‏



the daily star: Sanctions will aim to impact Hezbollah: US envoy



l'orient le jour: Autopsie du naufrage libanais