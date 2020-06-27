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أسرار الصحف ليوم السبت 27 حزيران 2020

27
JUNE
2020
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نداء الوطن: خفايا

لفت مسؤول لبناني في مجلس خاص إلى أنّ ما سمعه من أوساط ديبلوماسية يؤكد أن لا مساعدات دولية ولا عربية للبنان في ظل حكومة غير مستقلة سياسياً وسيادياً.

 

عُلم أنّ أحد المصارف المهمة والذي كان يملك مخزوناً من العملات الصعبة سيتخذ قراراً بوقف قبول الشيكات المصرفية بالدولار.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس

تلعب سفيرة دولة كبرى دوراً شبيهاً بالدور الذي لعبه سفير بلادها إبان زلزال ما بعد اغتيال الحريري عام 2005.


غمز
يعارض وزير خدماتي استيراد سلعة حيوية، خلافاً للخطوة التي أقدمت عليها وزيرة سابقة..

 


لغز
يتخوف مراقبون من أن يؤدي تكرار قطع الطرقات على طريق دولية حسّاسة إلى إحتكاكات مذهبية في وقت لا حق.

 

 

 


البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مرجع نيابي إن السرعة التي تقارب من خلالها الحكومة التطورات تناسب مراحل عادية وأقلّ من عادية فقد بدأنا نسمع عن السلع الاستهلاكية المدعومة بسعر الصرف ومراقبة التسعير على أساس ذلك قبل شهرين ويبدو أننا قبل شهرين آخرين لن نبدأ برؤية النتيجة، لكن ربما حينها لا يكون لذلك جدوى لأن الناس تكون قد فقدت الثقة وصارت في الشارع.

 

كواليس

تقول مصادر روسية إن وزارة الدفاع الروسية تبلّغت من القيادة العسكرية التركية قراراً بإخلاء شمال سورية من المسلحين والاستعداد لتسليم المنطقة للشرطة العسكرية الروسية خلال شهرين، لكن المصادر الروسية أبدت مخاوفها من ارتباط ذلك بفتح بؤر تدخل تركية جديدة بواسطة هؤلاء المسلّحين أسوة بما جرى في ليبيا.

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