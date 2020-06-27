living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عدّاد كورونا إلى 1697: في انتظار موجة الخريف

27
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: 35 إصابة جديدة سجّلها عدّاد كورونا، أمس، من أصل 2707 فحوصات أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 1697. هذه المرة أيضاً، كانت الحصة الأكبر للمقيمين حيث بلغت نسبة المصابين من بينهم 34 إصابة مقابل إصابة واحدة من الوافدين.

 

مع ذلك، «لا يعني هذا التفوّق شيئاً»، على ما تقول مصادر وزارة الصحة، انطلاقاً من أن جميع الإصابات تعود لمخالطين. الرقم لم يعد معياراً. هذا ما يؤكده وزير الصحة العامة، حمد حسن، فالفيروس بـ«هيئته» الحالية لم يعد مخيفاً، على الأقل في الفترة الحالية، لاعتبارات ليس أقلّها طبيعة الفيروس.

 

فاليوم، وبرغم تصاعد أرقام عدّاد كورونا، إلا أن الحالات المصابة «لا تستدعي في غالبيتها دخول المستشفيات». وبالتفاصيل، وبحسب التقرير الصادر عن وزارة الصحة العامة، فمن أصل 553 مصاباً، هناك فقط 33 حالة استشفاء (6 منها فقط في العناية المركزة)، مقابل 520 حالة حجر منزلي من دون عوارض ظاهرة.

 

واليوم، هذا المعيار هو الأساس. وبحسب رئيس لجنة الصحة النيابية، الدكتور عاصم عراجي، فإن الاعتماد «في الوقت الحالي على نسبة الإصابات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات، وإلى الآن النسبة قليلة وطبيعية ومطمئنة». ثمة عامل آخر «يدعو للطمأنينة»، بحسب عراجي، وهو «ما لفتت إليه بعض الدراسات الصادرة حديثاً والتي تقول إن المصابين الذين لا تظهر عليهم العوارض فإن نسبة العدوى لديهم خفيفة جداً وفي كثير من الأحيان غير مؤثرة».

 

إلى ذلك، تضيف مصادر وزارة الصحة معياراً ثالثاً، وهو ما يتعلق بأعداد الوفيات ونسبتها، فإلى الآن لا تزال النسبة ضمن المعدل الطبيعي (1,92%)، حتى إن الوفاة الأخيرة كانت لرضيعة تعاني من تشوّهات خلقية في قلبها ضاعفت مستوى الخطر. مع ذلك، لا شيء يعني أن الوضع عاد إلى طبيعته وأن الفيروس انتهى، فالحذر لا يزال سيد الموقف اليوم، وخصوصاً على عتبة استقبال وافدين بصورة يومية ابتداءً من الأول من تموز. وهو الاستقبال الذي من المتوقع أن يرفع مستوى التأهب في البلاد، وصولاً إلى الخوف الأكبر... عند عتبة الخريف. وهذا ما لفت إليه مراراً الوزير حسن وما أعاد تسليط الضوء عليه النائب عراجي في اجتماع لجنة الصحة النيابية أخيراً. وفي هذا الإطار، دعا عراجي المواطنين إلى التشدّد في الإجراءات الوقائية مع بداية الخريف، إذ «أن الوضع صعب وخصوصاً أنه موسم الإنفلونزا ويصبح من الصعب التفريق بين الفيروسات، أضف إلى ذلك أن بعض الأوبئة في الخريف تأتي بمعدلات أقوى وهو ما يمكن أن ينطبق على حالة فيروس كورونا».


بالعودة إلى الأرقام، يواصل عدّاد الشفاء أيضاً صعوده، إذ وصل أمس إلى 1144، فيما استقر عدّاد الوفيات على 33 حالة. وبالعودة إلى الرقم الإجمالي للإصابات، والبالغ 1697، فقد كانت الحصة الأكبر للمقيمين، حيث بلغ عددهم 1154 مقابل 543 من الوافدين.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout