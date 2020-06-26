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ماذا يُحضَّر للبنان؟

26
JUNE
2020
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 سؤال مشروع يطرحه اللبنانيون في كل لحظة ودقيقة وساعة ويوم، مترقبين ما يمكن أن تُقدِم عليه الحكومة من ترجمة الأقوال بالأفعال، خصوصاً على مستوى ضبط الفلتان غير البريء في سعر صرف الدولار.


فالدولار هو الهمّ الأوّل للناس اليوم، وامّا تسقط السياسة النقدية والمالية القائمة والمنظومة المدافعة عنها، او تسقط الحكومة ويدخل معها البلد في المجهول.


والمهم بالنسبة إلى اللبنانيين اليوم، هو تحقيق الهدف، والهدف هو إنقاذ البلاد من ازمة مالية حادة تلامس الخطر الوجودي.


أما الخلاف على احتساب أرقام الخسائر، فليس هو الأساس، مع اهميّته القصوى، لأن الأهم هو طرح الحلول و توزيع الخسائر بشكل عادل على الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وعدم الحسم من أموال المودعين الّا في اطار حلول وخيارات يقومون هم بها.


فلسنا اليوم في صدد تصفية شركة تجارية، بل نحن نعالج ازمة مالية لدولة ولشعب، وبالتالي يجب ان تحتسب الخسائر على حقيقتها من دون مواربة، على ان يتم تسديدها على مرحلة قد تمتد الى بضع سنوات كافية لتستوعب الدولة والمصارف والمصرف المركزي والمودعون الخسائر، كما انها مدّة كافية لإطلاق دورة الاقتصاد وتأمين المداخيل والموارد من دون الذهاب إلى الإفلاس.


وهذا ‏المسار بالطبع لا يعفي الحكومة من إجراء الاصلاحات التي كان يجب البدء بها قبل اكثر من شهرين، فيما اصبح اقرارها راهناً اكثر الحاحاً من اي يوم مضى، والّا فإن الحكومة محكومة بالفشل والسقوط على مثال الدراجة الهوائية التي تقع ما ان تتوقف عن الحراك.


وفي الموازاة، وعلى قاعدة تحقيق مصلحة لبنان كدولة واللبنانيين كشعب، وتخطي "الكربجة" التي يتسبب بها النظام لنفسه، حقق اللقاء الوطني الذي ترأسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أمس خطوة أولى نوعية على درب فتح الباب امام إصلاحات سياسية ودستورية أُقفلت كل الطرقات المؤدية اليها بعوائق من المحرمات وسواتر من العقد منذ اتفاق الطائف، إذ وافق المجتمعون على مبدأ البحث في تطوير النظام و استكمال تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني لتحسين النظام السياسي ‏وسد الثغرات الدستورية. وكذلك فتح فتح النقاش حول موقع لبنان ودوره بأبعاده الداخلية والخارجية.


واليوم، اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الوضع الحالي قد زاد من نسبة العوز وارهق كاهل اللبنانيين، لكن همنا الأول يكمن الآن في تحقيق الاكتفاء الغذائي للشعب اللبناني الى جانب الامن، لا سيما وان التظاهرات التي حصلت في البداية كانت عملا ديموقراطيا يظهر حاجات الشعب امام الحكم. الا انه دخلت عليه لاحقا عناصر غريبة عن الوطن ولا ترتدي الاطباع اللبنانية الهادئة فاستفاضت بالشغب، مرتدية طابع الفرق المتخصصة بالإرهاب.


وشدد الرئيس عون على ان علينا القيام بهذا الواجب، وسنقوم به من ضمن قدرات الدولة التي باتت محدودة للغاية الآن.

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