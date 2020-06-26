بشرى سارة من وزير الإقتصاد إلى اللبنانيين

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أعلن وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، في مؤتمر صحافي من السراي الحكومي "أننا بصدد تحضير خطة وسيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، حتى نقلل على المواطن أثر زيادة سعر الصرف، وذلك عبر توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغيرها التي ندعمها"، مبينا "أننا سنأخذ فوق الـ200 سلعة وسندعمها بالسعر نفسه أي 3200 ليرة وسنتأكد أنه من سعر هذه المواد، عندما يتم إستيرادها وأن يعرف المواطن هذا السعر".

ولفت الى أنه "كما عرضنا السلع المدعومة وأسعارها عبر موقع الوزارة، سنعرض السلع الجديدة أيضا، واذا وجد المواطن هذه السلع بأسعار مختلفة يمكن أن يتصل بنا لنأخذ الاجراءات اللازمة لنوقف الجشع"، مشيرا الى أن "هذه اللائحة ستجعلنا نغطي بين 70 و80 في المئة من حاجات المواطن، من بنزين وفيول ومازوت وخبز ودواء، وبذلك تكبر القدرة الشرائية".