لماذا تقاطعون الحوار؟ (سمير مسره)

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للآسف، يبدو ان البعض في لبنان لا يزال يصر على لغة "العصفورية" في التواصل والتخاطب مع شركائهم في الوطن، الذين يسعون صادقين الى تضافر جهود الجميع لايجاد ارضية مشتركة تساعدنا على ابتكار بعض الحلول لمواجهة ازمتنا الخانقة.

عندما يسمع المواطن العاقل، والحريص، والرصين، كلام هذا البعض، تجول في فكره ووجدانه، اسئلة عديدة محاولا" فهم محتواها، ودوافعها منها:

هل مقاطعة الحوار الداخلي نابعة عن حرد سياسي علما" ان صاحب الحرد هو من رفض تسميته على رأس الحكومة، بعد ان انتظره اللبنانيون مدة" تزيد عن التسعين يوما"، تحمل خلالها رئيس الجمهورية حملات التجني الظالمة؟

هل مقاطعة الحوار الداخلي نابعة عن عقدة خسارة الانتخابات الاخيرة لحزب اعتقد فعلا" ان فريقه السياسي يمثل نبض الناس آنذاك، فوقع في غرام هذا الشعار، وصرف الاموال لتسويقه، واكتشف في النهاية ان الناس لم تقع في غرامه بل خذلته، وهو الآن يمتطي حصان الانتفاضة ويطالب بانتخابات مبكرة؟

هل مقاطعة الحوار الداخلي نابعة عن شعور شديد بالنقمة على حليف سابق وصل الى الحكم بطريقة شرعية، وكان يعتمد على شريكه لتحقيق هذا الهدف، فاذا به يفاجأ بخطط هذا الاخير البديلة التي تقطع نهائيا" حظوظه في الوصول الى مبتغاه؟

هل مقاطعة الحوار الداخلي نابعة فقط عن خطأ يدعي احدهم انه وقع فيه عندما ابرم ورقة النوايا مع خصمه، ام انها ايضا" نابعة عن ارادة عدم الالتزام بها، فقرر ان يتصرف مع اخيه بوجهين مختلفين، متهما" اياه بالفساد، وهو يعرف جيدا" ان الكذب، والتزوير، والزعبرة ليسوا من ثقافته وشيمه؟



حقا" انها اسئلة توحي بالغموض والحيرة، خاصة" ان مقاطعي اليوم هم من طالبوا بعد الانتخابات الآخيرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، فــأمل الشعب خيرا"، قبل ان يصدم لاحقا" بادائها العاطل. والابشع من ذلك، تراهم يتحولون الى الد اعداء حكومة الاكثرية البرلمانية النشيطة التي نشأت ضمن قواعد النظام الديمقراطي، بعد ان كنا نسمعهم في السابق يسوقون لها كبديل حكومة الفشل والعرقلة. وعندما ولدت من دونهم، ذهبوا الى معارضة الفوضى والتحريض عوض ان تكون من داخل المجلس النيابي كما ينص الدستور.

كما قال البارحة رئيس الجمهورية في كلمته الافتتاحية في بعبدا، انقاذ لبنان يحتاج الى قرار شجاع يتحمل مسؤوليته جميع الفرقاء من موالين ومعارضين ومنتفضين. وهو يمر حصرا" عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات المقبلة، ولا فرق اذا كانت مبكرة او في موعدها، شرط الا يتدخل فيها اي طرف اقليمي، عربي، فارسي، دولي، او حتى اممي كما يطالب بعض الحركيين الذين يبدو انهم لا يثقون بانفسهم.