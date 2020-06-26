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صرخة ابن الجنوب من قلب اوتوستراد الجية: حوصرنا ٦ ساعات... و الله ستر ما صار قواص...

26
JUNE
2020
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حديث لاحد ابناء الجنوب الذين علقوا اليوم لساعات جراء قطع اوتوستراد الجية فقال: خلينا نكون شفافين وصريحين
أني من الناس لي انحجزت بسيارتي من الساعة ٦ ونص الصبح عالجيّة للساعة ١ الضهر ، ٦ ساعات ونص .


لي كان عم بصير مش قطع طريق بس ، لي كان عم بصير كان حصار ، لأنو قطاع الطرق قطعوا علينا حتى طريق الرجعة من الأوتوستراد والخط البحري، تعرضنا لحصار من الرميلة لبرجا بالإتجاهين، توفى زلمة سوري الجنسبة جراء جلطة دماغية، حالات اغماء أطفال و نساء كبار بالسن نتيجة الحرارة العالية ، موكب دفن طفلة عمرها بالأشهر احتُجز معنا ، عشرات الآليات للجيش وقوى الأمن كان محجوزة كمان معنا ، كنا نحنا والقوى العسكرية محجوزين سوا ما يُقارب ال ٧ ساعات.


٧٠ بالمية من لي عالطريق كانو شيعة ومن بيئة وحدة ونصن في بسياراتهن سلاح فردي، شو كان موقف الدولة بنوابها و وزرائها لو صار اشتباك ؟
ليش تأخر قرار فتح الطريق لمدة ٧ ساعات؟ حدا يجاوبنا.


لأيمتين بدنا نضل نسكت عقطع طريق الجنوب بمسلكيه؟
انتوا عارفين كم واحد كانوا قاطعين الطريق ؟ لي كانوا قاطعين الطريق كانو اقل من ٢٠ واحد .
اي اسمه معبر الجية غصب عن لي بيرضا ولي ما بيرضا ، لي صار فينا اليوم ممنهج ومنظم ولولا لطف الله وصبرنا كان صار مدبحة.

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