قتلى طعنًا في غلاسكو الاسكتلندية!

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قُتل ثلاثة أشخاص طعنًا في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، الجمعة، في هجوم وصفه رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ”المروع”، فيما أكدت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلًا.



وكان اتحاد الشرطة الاسكتلندية قال إن لديه علمًا بتقارير أفادت بطعن رجل شرطة في الحادث. ولم يتضح ما إذا كان الشرطي من بين القتلى أم لا.



وذكر رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه حزين جدًا لـ”حادثة غلاسكو المروعة”، مبديًا تضامنه مع عائلات الضحايا.



ونقلت قناة “سكاي نيوز” التلفزيونية عن شاهدة أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الحادث، وذلك بعد أن أكدت الشرطة أنها أغلقت أحد شوارع المدينة.



وأضافت الشاهدة أنها رأت أشخاصًا غارقين في دمائهم، كما رأت الشرطة المسلحة في مكان الحادث في الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش.



وكانت شرطة غلاسكو ذكرت أن “خدمات الطوارئ تتعامل في الوقت الراهن مع حادث في شارع ويست جورج”.



ثم أضافت الشرطة أنها أطلقت النار على المهاجم وأردته قتيلًا، من دون تقديم أي تفاصيل عن طبيعة الحادث.



وتأتي هذه الواقعة بعد حادث الطعن الذي وقع في متنزه في مدينة ريدينغ في الآونة الأخيرة، حيث لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في حادث وصفته الشرطة بالإرهابي.