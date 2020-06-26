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يقوم بأعمالٍ منافية للحشمة في الأشرفية!

26
JUNE
2020
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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيانٍ، أنه "توافرت معلومات لمفرزة الاستقصاء المركزية في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة حول قيام أحد الأشخاص في الآونة الأخيرة بتصرفات منافية للحشمة على مرأى المواطنين وبخاصة النساء منهم، وذلك في شارع مونو – بيروت".

 

واضافت، "بتاريخ 24-6-2020، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات التي قامت بها المفرزة المذكورة، تمكنت من توقيف المشتبه به على متن دراجة آلية، ويدعى: م. ح. (مواليد عام 1984، سوري)، وجرى ضبط الدراجة التي عثر بداخلها على ساطور".

 

وتابعت المديرية، "كما تبين أنه من أصحاب السوابق بالجرم ذاته إضافةً الى جرائم سلب، نشل، سرقة، مخدرات، تعرض للآداب العامة وانتحال هوية مغايرة. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه. وقد نُظِّمَ محضرا ضبط بحقه، الأول دراجة دون تسجيل، والثاني عدم حيازة إجازة سوق".

 

لذلك، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من اللواتي تعرفن عليه، الحضور إلى مركز مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في ثكنة بربر الخازن، أو الاتصال على الرقم 810170/01 – 810171/01 تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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