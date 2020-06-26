وحدة إدارة الكوارث في صور: تسجيل إصابة جديدة بكورونا و3 حالات شفاء

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور بناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس covid_19 مؤكدة ومثبتة مخبريا اليوم وهي لشخص وافد من إحدى الدول الأفريقية وكانت نتيجته سلبية عند قدومه إلى بيروت، مجددة التأكيد على ضرورة الإلتزام بالحجر الصحي وتوصيات وزارة الصحة العامة.

وأوضحت أنه تم تسجيل ٣ حالات شفاء تام بعدما بينت الفحوص المخبرية خلو المتعافين من أي أثر للفيروس وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٤٦ حالة مشيرة الى أنه لم يسجل اليوم أي حالة مشتبهة.



ولفتت الى إن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى ٨٧ مصابا

توزعوا على الشكل التالي:

٧٥ حالة وافدة من إفريقيا،

٣ حالات وافدة من أوروبا،

٩ حالات محلية (حالة وفاة واحدة)

، وقد تماثل ٤٦ منهم الى الشفاء بشكل تام.

وأكدت وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج كما انها تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني) وتواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم بالحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة" لافتة الى أن اي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء.



وشددت وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور على انها الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء املة من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة .