اصابة جديدة بفيروس كورونا في عكار .. تعود لطفل!

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اعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظ عكار "عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما رفع عدد الحالات المسجلة لديها منذ 17 آذار الماضي، وحتى اليوم الى 79 إصابة".



واشار التقرير اليومي الذي تصدره الغرفة الى تسجيل حالتي شفاء جديدتين ما قلص عدد الحالات الايجابية الى 9، ورفع من عدد حالات الشفاء الى 70.

اما عدد حالات الحجر المنزلي: 204 حالات بين وافدين ومقيمين.



ويشار الى ان الحالة المسجلة حديثا، هي لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعمر 9 سنوات، تتم معالجته في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، وخضعت عائلته والمحيطون به، لفحص الPCR، والزموا جميعا الحجر الصحي الوقائي لمدة 14 يوما، باشراف مركز طبابة عكار، بمتابعة من محافظ عكار المحامي عماد لبكي.