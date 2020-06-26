لقاءات سياسية وحياتية واقتصادية في قصر بعبدا. الرئيس عون لوفد كاريتاس: همنا الآن تحقيق الاكتفاء الغذائي للشعب الى جانب الامن

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الوزيرة شريم: وضعنا استمارة وخطوط عريضة لاستراتيجية التنمية الريفية وسنعلن عن خطوات عملية في هذا المجال لخير سكان الارياف وللمهجرين

اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الوضع الحالي قد زاد من نسبة العوز وارهق كاهل اللبنانيين، "لكن همنا الأول يكمن الآن في تحقيق الاكتفاء الغذائي للشعب اللبناني الى جانب الامن، لا سيما وان التظاهرات التي حصلت في البداية كانت عملا ديمقراطيا يُظهر حاجات الشعب امام الحكم. الا انه دخلت عليه لاحقا عناصر غريبة عن الوطن ولا ترتدي الاطباع اللبنانية الهادئة فاستفاضت بالشغب، مرتدية طابع الفرق المتخصصة بالإرهاب." وأضاف: "ان عملنا يتكامل مع ما يقوم به جميع الخيرين في لبنان، لا سيما لجهة المساعدة على تدعيم مقومات العيش الكريم والدفاع عن الانسان كي يبقى قادرا على تناول لقمة العيش والاستمرار في العمل."

وشدد الرئيس عون على "ان علينا القيام بهذا الواجب، وسنقوم به من ضمن قدرات الدولة التي باتت محدودة للغاية الآن."

كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا المشرف العام على كاريتاس لبنان رئيس أساقفة جبيل للموارنة المطران ميشال عون، ورئيس كاريتاس الاب ميشال عبود الكرملي يرافقهما اعضاء مجلس الادارة الجديد لكاريتاس لبنان.

في مستهل اللقاء، القى المطران عون كلمة شكر فيها رئيس الجمهورية على استقبال الوفد، وقال: "احببنا ان نأتي اليكم ا فخامة الرئيس، مع مجلس إدارة كاريتاس الجديد، لنحمل اليكم تحية كل عائلة كاريتاس، طالبين من الرب ان يمنحكم الحكمة لكي تقودوا سفينة الوطن الى بر الأمان، في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، بكل العزم الذي عرفناه لديكم."

وبعد ان قدّم المطران عون الى رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الإدارة الجديد، أضاف: "نود ان نطلع فخامتكم على رسالة كاريتاس التي تعرفونها، لا سيما وسط هذه الظروف الصعبة التي تواجه شعبنا سواء في قلب الازمة الصحية الناجمة عن انتشار وباء الكورونا او الازمة الاقتصادية الخانقة التي اثقلت كاهل اللبنانيين. ونحن نأمل بتوجيهات فخامتكم وبركة كنائسنا ان تكون كاريتاس شمعة مضيئة في قلب الظلمة التي تشتد اكثر فأكثر ويوما بعد يوم. والاهم ان يبقى الرجاء لدينا بربنا الذي هو نبع رجائنا لكي يمدنا بالقوة لنواصل مسيرتنا في حمل الرسالة التي دعانا الى حملها."

بعدها القى الاب عبود كلمة قال فيها: "تعمل كاريتاس مع كل المحتاجين من اقصى شمال لبنان الى اقصى جنوبه وبيروته وبقاعه.

خدماتنا تطال كل انسان في كل المناطق ومن كل الطوائف من دون تمييز.

صراخ الاطفال وأنين الموجوعين والجائعين هم الناقوس الذي يدعونا ان نذهب الى كل انسان. تهتم كاريتاس بالانسان المشرد والغريب على ارضنا فإن دعاهم الناس عبيداً دعوناهم أحباء.

تهتم كاريتاس قسم الاجانب، باللاجئين وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الجهات المانحة فنخدم اللاجئين إخوتنا على ارض الوطن. وتهتم كاريتاس بكل العائلات وبكل شخص يقرع بابها وتحاول ان تساعده بكل ما اوتيت من قوة."

أضاف: "جئنا اليكم فخامة الرئيس حاملين معنا اوجاع المتعبين والجائعين، صراخ الاطفال الذي يأتون الينا يطلبون لقمة عيشهم. نأتي اليكم حاملين معنا طبقات جديدة من الفقر لأشخاص كنا اعتدنا ان يساعدونا وها هم اليوم بسبب ايقاف عملهم يمدون اليد طالبين المساعدة. فخامة الرئيس نجسر بالقول بأن كاريتاس ليست جمعية كباقي الجمعيات الخيرية إنما هي على امتداد الوطن عشرات آلاف المستفيدين، فلا يجوز ان تحرم من اي حقوق لها لدى الدولة اللبنانية.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، ومشيرا الى ان كاريتاس معروفة بخدماتها لجميع اللبنانيين من دون أي تمييز، وذلك منذ تأسيسها، في قلب الحرب اللبنانية في العام 1976 وما خلفته من مآس، وقد بقي عملها مستداما في لبنان. وإذ هنأ المجلس الجديد على تعيينه، فإنه تمنى له كامل النجاح في مدة ولايته وهي ثلاث سنوات، داعما كافة الجهود التي تبذلها كاريتاس في خدمة الانسان، ومنوها بنشاط اعضاء عائلتها وانتشارهم في مختلف المناطق اللبنانية.

الوزيرة غادة شريم

الى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وحياتية واقتصادية.

وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون وزيرة المهجرين السيدة غادة شريم التي اطلعته على عمل الوزارة ومسار المصالحات في القرى اللبنانية.

وبعد اللقاء تحدثت الوزيرة شريم الى الصحافيين مشيرة الى أنها اطلعت الرئيس عون على عمل الوزارة في هذه الفترة والنشاطات التي تقوم بها. وقالت: "إن وزارة المهجرين نشرت عبر موقعها الالكتروني لوائح بالاسماء التي يحق لها قبض مستحقاتها، إضافة الى أننا ارسلنا كتباً الى البلديات في مختلف المناطق اللبنانية لتزويد الوزارة بلوائح العقارات التي لا تزال متضررة والموجودة ضمن مناطقها وهي تعتبر الاكثر إلحاحاً، وذلك لمقارنتها مع الطلبات الموجودة لدى وزارة المهجرين، لإعادة الكشف عليها والقيام بإحصاء حول كلفتها النهائية، للتمكن من معرفة المبلغ اللازم والمطلوب لإنجازها".

أضافت: " تطرقنا خلال اللقاء ايضاً الى مسار إعادة تفعيل مصالحة بريح في الشوف، والتي نأمل أن تصل الى خواتيمها السعيدة قريباً. كما الى مصالحة كفرسلوان جوار الحوز التي نعمل عليها، وأتمنى من الاهالي ان يساعدونا في تنفيذ هذه المصالحة والوصول الى خواتيم سعيدة، قبل إغلاق ملف المهجرين نهائياً كما وعدنا سابقاً."

وقالت الوزيرة شريم: "وضعت فخامة الرئيس في اجواء ما توصلت اليه اللجنة الوزارية الى الآن في ما خصّ التنمية الريفية، نظراً لأهميتها السياحية والزراعية والصناعية كما التربوية والصحية، لاسيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث تصبح تنمية الريف ضرورة قصوى إذ أننا في لبنان وللاسف اهملنا هذه التنمية ما أثّر بشكل عكسي على الاقتصاد. إن اللجنة نشيطة في هذا المجال، وقد وضعنا استمارة وخطوط عريضة لاستراتيجية التنمية، وهي لا تزال قيد الدرس، وسنعلن قريباً عن خطوات عملية في هذا المجال ونأمل أن نصل الى كل ما هو خير لسكان الارياف وللمهجرين وللبنان."

وعن مصير ملفات العودة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة خصوصاً في ما يتعلق بمصدر التمويل، أشارت الوزيرة شريم الى "أنه في الوقت الحالي هناك ملفات يتم دفع مستحقاتها عبر الاموال الموجودة في الصندوق، ونحن لذلك نعتمد خطة "الاكثر إلحاحاً"، وتوجهنا بطلبات الى البلديات لتزويدنا بالمعلومات اللازمة، حول الذي لا يزال متضرراً لتاريخ اليوم. أما الذي أنجز، فنحن سندرس وضعه لاحقاً. والاموال الموجودة تكفي حالياً لهذا الامر، ولكن طبعاً يجب وضع خطة بحسب اللوائح والارقام التي سنتزود بها من قبل البلديات، ونتعاون في هذا الشأن مع وزارة المالية. فهدفنا إقفال هذا الملف، إذ من المعيب بعد هذه السنوات التي مرت أن يبقى مفتوحاً وغير منجز. ومن المفروض أن ننتهي منه نهائياً خلال سنة من الآن. "

النائب فريد البستاني

سياسياً، استقبل الرئيس عون النائب فريد البستاني واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والمستجدات. كما تطرق البحث الى حاجات منطقة الشوف والجبل ولا سيما منها واقع المستشفى الحكومي في دير القمر، إضافة الى مواضيع إنمائية أخرى.

الوزير السابق منصور بطيش

واستقبل الرئيس عون الوزير السابق منصور بطيش وعرض معه شؤوناً اقتصادية ومالية.