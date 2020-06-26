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مخزومي بحث الأوضاع الأمنية في بيروت مع وزير الداخلية

26
JUNE
2020
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أجرى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي اتصالاً بوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، مستوضحاً حول الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل حماية بيروت وأهلها من حوادث النشل والسرقات التي تزايدت بشكل كبير في الأسابيع الماضية في أحياء العاصمة.
 
ونقل مخزومي عن فهمي أن معدلات السرقة والنشل ارتفعت بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة جراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها اللبنانيون، مؤكداً أن قوى الأمن الداخلي تبذل قصارى جهدها في سبيل الحد من هذه الأفعال، ومشدداً على أنها نجحت في خفض المعدلات بشكل كبير وستبذل المزيد من الجهود حتى تتمكن من القضاء كلياً على مثل هذه الممارسات التي تعتبر آفة تضرب مجتمعنا.
 
وإذ أثنى مخزومي على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية، قال إننا نشد على يد وزير الداخلية للاستمرار بالإجراءات اللازمة لحماية أهل بيروت وأحيائها، مشدداً على أن الحل يكمن في تحقيق الإصلاحات المنشودة للنهوض بالاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للبنانيين، لا سيما مع الارتفاع الكبير في نسب البطالة والفقر والتصاعد الجنوني لسعر صرف الدولار، وقصور المسؤولين عن لجم المتلاعبين بأسعار العملة الوطنية،  بكل تداعيات ذلك من فوضى في الأسواق.
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