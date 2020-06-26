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الصليب الأحمر اللبناني في الجامعة الأنطونية والهدف توعوي

26
JUNE
2020
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في ظل انتشار فيروس كورونا، نظمت الجامعة الأنطونية بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني، قطاع الإسعاف والطوارئ وحدة الحد من مخاطر الكوارث، محاضرة عبر الإنترنت حول "العودة الى العمل" “back to work”  شارك فيها موظفو الجامعة في فروعها الثلاث. 
 
تهدف الجامعة من خلال هذا النشاط التوعوي الى تحديد آليات التصرف في مكان العمل والتعاطي مع الزملاء من خلال طرق بسيطة لمنع انتشار فيروس كورونا في فروعها وبين موظفيها وطلابها، انطلاقا من الحفاظ على السلامة الشخصية وسلامة الآخرين، ليس فقط خلال دوام العمل انما في ساعات الغداء والاستراحة. 
 
الى ذلك تطرق المحاضرون من الصليب الاحمر اللبناني ايضاً الى ضرورة وضع ضوابط لموظفي الجامعة وزوارها، اضافة الى طرق التعاطي مع خدمات التوصيل واستلام الطرود، وسط التشديد على وجوب استبدال الاجتماعات باجتماعات عبر الانترنت. 
 
تجدر الإشارة الى ان طلاب الجامعة الانطونية انخرطوا في مشروع المتطوعين مع الوزارات هذا المشروع الذي يرعى التدريب فيه الصليب الاحمر اللبناني-فرق الإسعاف والطوارئ وحدة الحد من مخاطر الكوارث من اجل نشر هذه الثقافة في المجتمع وبين زملائهم في الجامعة.
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