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لقاء بعبدا استمرار لحوار يجب ان يستمر... النائب إدكار طرابلسي يزور مركز "صليب إعانة الارمن" ويثني على تشريع إنهاء العام الجامعي بالتعليم عن بعد

26
JUNE
2020
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اعتبر النائب ادكار طرابلسي ان انعقاد لقاء بعبدا بالأمس هو استمرارية لنهج الحوار الوطني المفروض أن يستمر بين القادة السياسيين لحماية البلاد في وقت الازمات.
 
 
 
من جهة أخرى، أثنى النائب ادكار طرابلسي على إصدار الحكومة بالأمس مرسوماً يُشرّع إنهاء العام الجامعي الحالي بالتعليم عن بُعد وذلك بناء لكتاب وزير التربية والتعليم العالي الذي استند الى المواد 8 و10 و60 من قانون التعليم العالي وعلى رأي مجلس شورى الدولة. ودعا طرابلسي الى الإسراع في تشريع قانون دائم يُجيز التعليم عن بُعد جزئيًّا وكليًّا حسب ما تسمح به الاختصاصات وتقرّه وزارة التربية والتعليم العالي وتعتمده الجامعات.
 
 
 
وكان طرابلسي قد شارك في ندوة أقامها مركز تموز للدراسات وللتكوين على المواطنية في جبيل تكلّم فيها عن دور التشريع في تكريس مفهوم المواطنة الرقمية. ومما قاله: "من المفترض ان يكون البرلمان طليعيًّا في التأسيس للتغيرات المجتمعية، الا أن البرلمان اللبناني متأخر في إصدار التشريعات المواكبة للتحول الرقمي. فهو لم يُقر "المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي" حتى العام 2018 وذلك بعد خمسة عشرة سنة من النقاش، والى الآن لم توضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي قيد التطبيق وقد وضعتها وزارة الاصلاح الاداري ايضا في العام 2018. وما زال اقتراح قانون تعديل قانون التعليم العالي الذي قدّمه النائب طرابلسي لتشريع التعليم عن بُعد يواجه بالعرقلة بهدف ضربه إرضاء لعدد من رؤساء الجامعات التقليدية والنواب والمسؤولين في مجلس التعليم العالي الذين لا يؤمنون بالتعليم الرقمي ويشيطنونه. وتساءل النائب طرابلسي كيف بالامكان تطبيق الحكومة الالكترونية والمواطنة الرقمية دون تشريع التعليم الرقمي الذي هو المدخل الشرعي الوحيد لها والذي يكفل نقل التعليم الجامعي الى مصاف أكاديمي عالمي متطور؟
 
 
 
وكان النائب ادكار طرابلسي قد زار يرافقه زوجته والدكتور بول معربس، صاحب مستشفى معربس في بدارو، مركز "صليب إعانة الارمن" للرعاية الصحية الاولية في برج حمود واستقبله كل من الدكتور ساحاق كيشيشيان، رئيس اللجنة الصحية في المجلس البلدي لمدينة بيروت، ومسؤولي المركز وجهازه الطبي حيث اطلعوا على أعمال المركز وأقسامه وتباحثوا في سبل توسيع مروحة التعاون ببنهم في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى المحتاجين.
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