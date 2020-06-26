وزير الصناعة لرئيس الحكومة: سمي الأمور بأسمائها وخصوصاً من يعرقل عملنا الحكومي

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توجه وزير الصناعة عماد حب الله إلى رئيس الحكومة حسان دياب في تغريدات على حسابه عبر تويتر قائلا: "دولة الرئيس، ارجوك سمي الأمور بأسمائها وبالأخص بمن يعرقلوا عملنا الحكومي مدعين الحفاظ على البلد. ويختلقوا الحجج والبراهين، ويصوروا الحلول والارقام وهم يودوا الانقضاض على مقدرات لبنان ويرهنوه للخارج, ويطيروك انت والحكومة عبر ضرب سعر الليرة وتأجيج وجع الناس اللي ما بقى فيها".



وأضاف حب الله: "اننا مسؤولون! وعلينا واجبات تجاه الناس. ونحن منهم ومعهم...سنلاقي المواطنات والمواطنين في قهرهم، وسنجترع الحلول. ولن تكفي بلسمة الجراح التي هي جراحنا....وان لم نستطع فعلينا".