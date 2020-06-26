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من خلال الـ "facebook" .. هذا ما حصل مع هذه المواطنة!

26
JUNE
2020
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

 

وردَ إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية شكوى مقدّمة من مواطنة، حول تعرضها لعملية تهديد وابتزاز من قبل مجهول، وذلك بعد أن تعرّفت من خلال "Facebook" على مستخدمٍ لحساب وهمي، وتطورت العلاقة بينهما إلى أن تواصلت معه عبر تقنية الفيديو، بحيث عمد الاخير على التقاط صورٍ غير لائقة لها من دون علمها. وبعد عدّة أيام طلب منها إرسال 3 حوالات مالية بتواريخ مختلفة، عبر إحدى شركات تحويل الأموال في لبنان، وزوّدها باسمَين لتُرسِل إليهما الحوالات، وهددها بنشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي في حال لم تستجب لطلباته.

 

نتيجة المتابعة الفورية والحثيثة التي قام بها عناصر المكتب المذكور، توصلوا الى تحديد هوية الفاعل، وقد تبيّن أن الشخصين اللّذين استلما المال، هما من أفراد عائلة مشغّل الحساب.

 

جرى استدعاؤهم الى المكتب، وبالتحقيق معهم أفاد كل من المرسل اليهما بأنهما لا يعرفان المدّعية، وأن المدعى عليه طلب منهما استلام الحوالات المالية كونه لا يملك هوية.


كما اعترف المشتبه به بما نسب إليه، وصرّح بأن لا علاقة لمستلمي الحوالات بموضوع الابتزاز، وأودع الموقوف القضاء المختص، بناءً على إشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، في أي ظرفٍ من الظروف، وتحت أي ضغوطاتٍ تمارس عليهم، كي لا يقعوا ضحيةً ويتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات.

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