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وفد من التيار الوطني الحرّ يزور دارة السفارة اللبنانية في اوتاوا ويلتقي السفير فادي زيادة‎

26
JUNE
2020
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بعد نجاح الحكومة اللبنانية في وضع خطة شاملة لإجلاء العالقين في الخارج نتيجة توقف حركة الطيران العالمي، كان للسفارة اللبنانية في اوتاوا دور مهمّ في تنظيم رحلات الإجلاء من كندا إلى لبنان بغية عودة اللبنانيين الموجودين في كندا الى ربوع الوطن سالمين. تقديراً لهذه الجهود، زار وفد من التيار الوطني الحرّ دارة السفارة اللبنانية في اوتاوا حيث التقوا سعادة السفير فادي زيادة لشكره على الجهود المبذولة والإثناء على الدور الذي لعبته السفارة لإنجاح هذه المهمة. ضمّ الوفد المنسّق العام لكولكو كندا المهندس جهاد داود، مسؤولة لجنة شؤون المرأة-كولكو كندا السيدة نينا عنيد عارج، منسّق كولكو اوتوا السيد مارون عون، مسؤولة شؤون المرأة-كولكو اوتاوا السيدة نضال ضاهر ، أمين الصندوق-كولكو اوتاوا السيد أنور مفلح. 
 
تضمن اللقاء جولة في أرجاء المبنى الجديد للسفارة و لمسنا حجم الترميمات و الإصلاحات التي حصلت في الفترة الأخيرة و لا تزال قيد الإنجاز و التعديل و لا يسعنا القول إلا أننا بُهِرنا بها، إذ نحن بانتظار هذا المشروع منذ فترة طويلة و اذ بالسفير فادي زيادة يحول الحلم حقيقة.🇱🇧
 فشكرا له
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