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إلعب من لبنان للفوز بأكبر جائزة يانصيب أوروبية بقيمة 130 مليون يورو

26
JUNE
2020
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ألعاب اليانصيب الأميركية هي الأضخم في العالم عادةً، وتُعرف بجوائزها الكبرى الهائلة. لم يفز أحد بجائزة Mega Millions خلال 33 سحبًا على التوالي، إلى أن حالف الحظ لاعبًا واحدًا فربح المبلغ كاملًا – 410 ملايين دولار أميركي – في سحب اليانصيب الذي أُجري في 9 حزيران 2020.

أما اليوم، فتتجه الأنظار إلى أوروبا التي تنتظر جائزة كبرى ضخمة، قريبًا جدًّا! سحب EuroMillions Superdraw سيُجرى يوم الجمعة، وقد تم تقويم الجائزة الكبرى بمبلغ مضمون، مقداره 130 مليون يورو

 شراء تذاكر EuroMillions أمر متاح في 9 بلدان مختلفة، ولا يمكن المقيمين في لبنان أن يشعروا بأنهم مستبعدون. بالفعل، يمكنك الآن شراء تذاكرEuroMillions Superdraw عبر الإنترنت من خلال theLotter.com وهو الموقع الذي يوفر الخدمة البريدية الرائدة عالميًّا لشراء التذاكر عبر الإنترنت.      

 

كيف تشارك بـ EuroMillions؟

عندما تقوم بشراء تذكرة EuroMillions، يُطلب منك اختيار 5 أرقام أساسية ضمن نطاق تخميني يراوح بين 1 و50، فضلًا عن رقمَين إضافيين، هما Lucky Stars، ضمن نطاق تخميني من 1 إلى 12.

إذا تطابقت أرقامك الخمسة ورقما الـLucky Stars التي انتقيتها مع الأرقام المختارة في سحب EuroMillions، فستكون جائزة EuroMillions الكبرى من نصيبك!    

 عندما تقدم على شراء تذاكر يانصيب EuroMillions Superdraw في 3 تموز 2020، تكون قد شاركت من أجل الفوز بجائزة هائلة بقيمة 130,000,000 يورو.  

 

 كيف تشارك في EuroMillions Superdraw من لبنان؟

إفتح حسابًا على theLotter.com، وستتمكن من شراء تذاكر EuroMillionsعبر الإنترنت في طريقةٍ آمنة تمامًا.

إملأ شبكة EuroMillions Superdraw في بساطة، ليقوم thelotter بدوره بشراء تذاكر EuroMillions الرسمية بالنيابة عنك. بعدئذٍ، يعمل theLotter على تحميل نسخة عن تذكرتك في حسابك، تاركًا التذكرة الورقية في خزنة لكي تحصِّلها لاحقًا، في حال كانت تذكرتك تحمل الأرقام الفائزة.

إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية وفزت بالجائزة، فسنعلمك بالخبر السار بواسطة رسالة قصيرة أو عن طريق البريد الإلكتروني، بفضل نظام theLotter الأوتوماتيكي للاطلاع على النتائج. والأهم من ذلك، أنك ستحصل على المبلغ كاملًا، من دون حسم أي عمولة!

اللعب على جائزة EuroMillions بقيمة 130 مليون يورو أمر ولا أسهل تحققه بنقراتٍ قليلة. قم بشراء تذاكرEuroMillions Superdraw الرسمية عبر الإنترنت اليوم من خلال theLotter.com لتتأهل للفوز بجائزة Superdraw الكبرى من منزلك من لبنان!

للمزيد من المعلومات عن طريقة المشاركة بيانصيب EuroMillions عبر الإنترنت من لبنان، تفضل بزيارة theLotter.com.

 

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