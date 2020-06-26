عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 حزيران 2020

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الأخبار

دياب: سلامة مسؤول عن أزمة الدولار

لقاء بعبدا: لزوم ما لا يلزم

الحكومة تهدّد بتعطيل القطاعات الحيويّة... بذريعة التقشف

«ميدل ايست» تحتكر السفر: لبنان يبتزّ مغتربيه!

البناء

مقاطعة لقاء بعبدا تسقط ربط النزاع بين الموالاة ‏والمعارضة بالفصل بين الوطنيّ والسياسيّ

اللقاء الوطنيّ لحماية السلم الأهليّ من ‏الفوضى والفتن ورفض قانون قيصر ‏وصفقة القرن

الفرزلي ورعد يردّان على سليمان ‏حول مواجهة الإرهاب… وحردان ‏لتعزيز العلاقة بسورية

الديار

دعم خليجي للضغوط الاقتصادية الاميركية على لبنان عبر «شيطنة» حزب الله

اوروبا تتوقع ازمة طويلة: لا تعويم «للعهد»... ودياب «يصوب» على سلامة

«حوار بعبدا» دون نتائج عملية وطرح «تطوير النظام» يستفز «المعارضة»

اللواء

مصارحة دياب اعتراف بالفشل.. فماذا أنت فاعل؟

«المستقبل» يتخوف من فتح باب التعديلات الدستورية..

وسليمان يذكر حزب الله بتداعيات الانقلاب على إعلان بعبدا!

الجمهورية

لقاء بعبدا: تكرار ورسائل

ماذا بعد الحوار؟

الحكومة تتنصل من الدولار

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