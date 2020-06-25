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منتدى حوار بيروت: البلاد وصلت إلى ما هي عليه بسبب أناس حكموا كان همهم زيادة ثرواتهم على حساب الوطن والمواطنين

25
JUNE
2020
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عقد منتدى حوار بيروت اجتماعه الدوري بحضور النائب فؤاد مخزومي في دارته بيت البحر، واستُعرضت خلال اللقاء الأوضاع الراهنة في جوانبها كافة. وانطلاقاً من الواجب الوطني خلص المجتمعون إلى إصدار البيان التالي:

 

1-      نتيجة للتردي الحاصل على مستويات عدة، والأزمة المعيشية الخانقة التي تطاول أكثرية المواطنين، نتوجه بنداء إلى الحكومة بأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي لا محالة إلى خراب الوطن والدمار الذي سيطال الجميع.

 

2-      نستغرب المراوحة واجترار المواقف والتصريحات التي لم تأتِ بأية نتيجة إيجابية، لا على المستوى السياسي المهترئ ولا على المستوى المالي والنقدي المتعثر. ولا نخطئ إذا قلنا أن الإجتماع الذي عقد في بعبدا لن يأتي بشيء جديد، وسيزيد من فقدان الثقة بين المواطن والدولة. ونجدد التأكيد على أن الاجتماعات المماثلة تعددت ونتائجها ما نعاني منه اليوم، ويبقى أملنا الدائم الخروج من الشخصنة إلى المصلحة الوطنية العليا.

 

3-      نؤكد أن البلاد لم تصل إلى ما هي عليه إلا بفساد مستشرٍ وأناس حكموا خلال السنوات الماضية وكان همهم نهب الدولة وزيادة ثرواتهم على حساب الوطن والمواطنين. والطامة الكبرى أنه لم يُعثر على أي فاسد أو سارق.

 

4-      نقترح ونصر على أنه لن نلمس إصلاحاً أو إعادةً لأموال منهوبة إلا عبر تكليف الأجهزة الأمنية جمع المعلومات اللازمة، وتنظيم لوائح بكل الشركات والمقاولين الذين نفذوا أعمالاً من خلال تلزيمات تحمل كل أنواع الصفقات والمحسوبيات والرشاوى والتدقيق عبر جهاز يتم إنشاؤه خصيصاً لهذه الغاية، وانطلاقاً من الجهات التي جرت الأعمال لمصلحتها أو عبرها، إضافة إلى التكاليف المقدرة حينها عبر شركات متخصصة بأعمال التدقيق، والذهاب إلى الملاحقات واستعادة أموال الدولة حتى لا تكون الحلول المالية على حساب المواطنين والمودعين.

 

5-      نؤكد أننا قادمون على أزمة معيشية متفاقمة خصوصاً عند الذهاب إلى مشروع دمج المصارف وتسريح الموظفين دون أن يمس أي صاحب مصرف عبر تحميله المسؤولية الكاملة لما وصلت إليه الأوضاع المعيشية.

 

6-      نتوجه بنداء مجرد من غايات شخصية إلى الجهات التي كانت تدعم لبنان بأن لا تغفل عن ذلك حتى لا نذهب إلى عوالم لا يرضاها اللبنانيون، وعلى أن توزع المساعدات عبر جهات شفافة ونظيفة لا عبر أشخاص استفادوا من هذه التقديمات لمصالحهم الخاصة على حساب الوطن أو من يمثلون من اللبنانيين.

 

7-      نستنكر الاعتداء على المملكة العربية السعودية ونؤكد أن هذه الهجمات تشكل تهديداً لأمن المملكة والمنطقة عموماً.

 
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