الامن العام يتحرك ضد محتكري مادة المازوت والدولار...

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صدر عن المدرية العامة للأمن العام البيان التالي:

1- في إطار التأكد من مخزونات محطات الوقود من المشتقات النفطية وعدم احتكارها ضبطت دورية من المديرية العامة للأمن العام في بلدة عماطور اللبناني ( و.ص.أ ) يملك محطةً للمحروقات، يمتنع عن بيع مادة المازوت بالرغم من توفر 5 الاف ليتر لديه.

2- كما ضبطت دورية من المديرية في بلدة الفاكهة اللبناني (ع.ح.ع) يملك سوبرماركت يقوم بأعمال الصرافة دون ترخيص ويتداول بالدولار الأمريكي في السوق السوداء دون التقيد بسعر الصرف المحدد من نقابة الصرافين، وضبط بحوزته المبالغ المالية المتداول بها.

3- بمراجعة المدعي العام المالي تم توقيفهما وإحالتهما مع المضبوطات الى النيابة العامة المالية وختم محطة المحروقات بالشمع الاحمر.