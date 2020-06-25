وفد من التيار الوطني الحر في الشمال زار مقام دار الفتوى في طرابلس

زار وفد من التيار الوطني الحر في الشمال، مقام دار الفتوى في طرابلس، وضم الوفد أعضاء من مجالس أقضية وهيئات أقضية طرابلس، المنية- الضنية، وزغرتا، ضم الوفد منسق مجالس الأقضية في الشمال -١- المهندس عفيف نسيم ومنسقي أقضية المنية - الضنية و زغرتا المهندس جاد الشامي و عبدالله بو عبدالله. تقدم الوفد بالتهاني للشيخ محمد إمام، لتكليفة الإنابة عن مفتي الشمال، وأثنى وفد التيار على مسيرة إمام وتاريخه الوطني، وإعتداله، ودوره، خصوصاً إجماع مختلف القوى في لبنان والشمال على ذلك. بدوره رحب سماحته بالوفد وشكرهم على الزيارة وعلى كلامهم النبيل، مؤكداً أن مقام دار الفتوى كانت وستبقى، ملتقي لجميع اللبنانيين.،