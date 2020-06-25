هل من اصابات جديدة بكورونا في صور؟

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أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، "بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال، أنه لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة بفايروس covid_19. في حين سجل 3 حالات شفاء تام بعدما بينت الفحوص المخبرية خلو المتعافين من أي أثر للفايروس، وبذلك يرتفع عدد حالات الشفاء إلى 43. وتم اليوم، تسجيل حالة مشتبهة وحيدة حتى ساعة إعداد التقرير.



وعليه، فإن عدد المصابين في القضاء مازال 86 مصابا، توزعوا كالاتي:

74 حالة وافدة من إفريقيا.

3 حالات وافدة من أوروبا.

9 حالات محلية (حالة وفاة واحدة).

وقد تماثل 43 منهم الى الشفاء بشكل تام".



وأكدت الوحدة أنها "بالتعاون مع طبابة القضاء، تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج، على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني). كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم بالحجر، حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة"، مشددة على أن "أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء".



وذكرت بأنها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملة "من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".



ولفتت الى أنها "بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، تنصح جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة او ضرر محتمل".