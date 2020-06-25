حمدان يهنئ السفير الروسي زاسبكين بمناسبة عيد انتصار روسيا

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هنأ العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون سعادة سفير دولة روسيا الاتحادية الدكتور ألكسندر زاسبكين بمناسبة عيد انتصار روسيا على النازيين، معرباً عن إعجابه بالعرض العسكري الروسي الذي يتفاعل مع العقل والوجدان، متمنياً ان تبقى روسيا الاتحادية العظيمة بقوتها بقيادة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين وشعبها العظيم، التي تشكل الضمانة ليس فقط لروسيا إنما لكل أحرار العالم، بظل هذا التوحش الأميركي الكاسر على العالم بكل همجيته.



واعتبر حمدان أن لولا الوجود الروسي في هذه الايام لكنا وصلنا الى وضع لا يحمد عقباه من المآسي ليس فقط على الصعيد العربي إنما على مستوى العالم ككل، بسبب الهيمنة الأحادية للولايات المتحدة الاميركية.