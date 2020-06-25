إخبار ضد الجديد وإعلاميها بجرم إثارة الفتن!

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أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" ان المحامي أحمد بشير العمري تقدم بتاريخ اليوم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية سجل برقم 3504/2020/ م، وقد ضم الى الإخبار السابق رقم 3186/2020 /م في حق الإعلامي نيشان ديرهاروتونيان وقناة الجديد ممثلة برئيس مجلس الإدارة ومديرة البرامج، وكل من يظهره التحقيق بجرم إثارة الفتن والنعرات الطائفية والمس بالسلم الأهلي وتعكير العلاقات بين الدول، وذلك على خلفية حلقة "أنا هيك" بتاريخ 10/06/2020 التي قدمها نيشان والتي تبين الجرائم المدعى بها والمخالفات الجسيمة الحاصلة".