Allocution de son Excellence Monsieur le Président de la République libanaise

le Général Michel Aoun lors de la rencontre pour l’Unité Nationale,

Palais présidentiel de Baabda le 25 juin 2020



Cher auditoire,



Bienvenus à tous ! Je vous remercie de participer à cette rencontre qui porte un seul titre : celui de la stabilité et de la paix civile, notamment à la lumière des récents événements.



J'espérais que l’ensemble des forces politiques du pays pourraient y assister car la menace de la paix civile est une ligne rouge à ne pas transgresser. Elle exige que toutes les volontés s’unissent pour la fortifier et ne peut être de la responsabilité d'un seul homme, quelle que puisse être l’importance de ses fonctions, ni d'un seul parti politique, ni d’une seule communauté.



Les derniers événements dans les rues de Tripoli, Beyrouth et Aïn el-Remmaneh, doivent nous alerter sur les dangers qui menacent la paix civile sous couvert de revendications sociales. Et il semble clair que certains exploitent la colère et les réclamations légitimes du peuple pour les transformer en actes de vandalisme qui dégénèrent en chaos. Tout cela dans le but de répondre aux attentes de volontés politiques étrangères larvées tout en marquant des points en politique.



C’est avec une grande inquiétude que nous avons assisté au retour de certains signes indicateurs de risque de guerre civile. Provocations, saccages, violences, outrances de langage, insultes des symboles religieux, viols de propriétés publiques et privées… autant de démonstrations suspectes qui se sont déchainées sous couvert du droit à la contestation.



Face à une telle dégradation de la situation qui n’est pas sans nous rappeler la période de la guerre dont nous avons payé le prix fort dans le passé, il était de mon devoir constitutionnel d’appeler à cette rencontre d’unité nationale pour mettre fin à cette escalade si dangereuse.



La divergence en politique est saine et elle est même le fondement de la vie démocratique, cependant la protection de la paix civile reste la limite à ne pas franchir. Quelle que soit l’inflammation du discours, nous ne devons laisser aucune étincelle s'en échapper. Il est beaucoup plus simple d’allumer un incendie que de l’éteindre, surtout lorsqu’il devient incontrôlable. L’éviter est de notre devoir à tous. Les présents tout comme les absents !



Notre pays traverse actuellement la pire crise financière et économique de son histoire et notre peuple vit des difficultés journalières insupportables. Chacun est inquiet pour son pain quotidien, ses économies, son emploi et son avenir.



Je vous le dis en toute clarté : aucun plan de sauvetage du pays n’est possible tant que certains continueront à semer le trouble dans les rues, à défier la sécurité, à mettre des bâtons dans les roues en provoquant les sensibilités de chaque autre communauté. Ce n’est guère le moment d’être complice de certaines pressions internationales qui veulent nous affamer, nous effrayer et étrangler notre économie afin d’utiliser notre pays pour régler des comptes ou marquer des points.



Il serait illusoire de penser que l’effondrement du Liban puisse épargner ne serait-ce qu’un d’entre nous. Que la faim et le chômage ne toucheraient qu’une communauté ou qu’un seul parti politique. On ne peut pas jouer avec la violence dans les rues en imaginant pouvoir l’activer, la déplacer ou l’arrêter comme une marionnette selon son bon vouloir.



S’il en était ainsi, cela signifierait que nous n’avons rien appris du passé, pourtant pas si lointain, ni de ce qui se passe autour de nous !



Face aux défis cruciaux auxquels le Liban est confronté, devant l’ébullition de la situation régionale et les dangers qui peuvent découler de la loi « César », l’unité nationale est plus que jamais essentielle pour prendre les décisions cruciales.



L’objectif de notre réunion est de renforcer cette unité afin de prévenir le chaos.



Bien sûr, la divergence d'opinion est le droit de tout homme ainsi qu’un stimulant intellectuel, cependant il est de notre devoir de former un seul camp pour fortifier la paix civile et d’éviter d’entrer dans un tunnel sans fin.



Cette paix civile est la véritable ligne rouge, et il n'y aura aucune tolérance pour quiconque qui essaiera de la franchir !



Paix à tous !



Général Michel Aoun,

Président de la République libanaise