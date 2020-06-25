تمويل مشبوه وحملات على مشروع سد بسري

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مع تقدم ورش العمل في عدد من مشاريع السدود في لبنان لا سيما في السنوات العشر الأخيرة، برزت وتصاعدت أصوات مناهضة ورافضة لها بشكل تام تحت مبررات كثيرة متكررة، تارة بشعارات الحفاظ على البيئة وبأجندة موحدة العناوين لاستهدافها، وطوراً بشعارات فنية وتقنية غير دقيقة، فيما الحقيقة ان أغلب هذه الأصوات تحمل اجندات سياسية ضيقة قد تتخطى حدود بلدنا احياناً للتماشى مع اجندات الدول المجاورة او الإقليمية، بهدف استرضاء بعض الممولين "الأجانب" اقل ما يقال انهم غير مطلعين على هذه المشاريع.

سمع اللبنانيون الكثير من الأصوات المعترضة على مشروع سد بسري التي بدأت ترتفع خاصة من قبل جمعية معينة تضم عدد من تجمع لجمعيات وهمية أنشأت من قبل المجاز في الحقوق بول ابي راشد الذي لم يعمل بالمحاماة وفضل ان يصبح خبيراً في البيئة والسدود بهدف إستجداء التمويل الخارجي من اجل مصالح وطموحات سياسية معروفة.

إختلط الخاص بالعام ومن خسر في إنتخابات سابقة يريد تعويض الخسارة عبر إستخدام شعار مثير عاطفياً للناس: "المحافظة على البيئة" وهو شعار جذاب لجميع الناس خاصة اولئك المتابعين لمشاريع السدود.

المفارقة أن إسم ابي راشد يرتبط في اذهان الناس بحادثة توقيفه في العام 2015 بسبب مخالفته القوانين وقيامه كصاحب أرض في منطقة بعبدا بقطع الأشجار في أرضه والاستفادة منها في بيع الحطب حيث شوهدت حينها شاحنات وهي تنقل حطباً تم قطعه من وادي الرهبان في بعبدا، وحينها عمد ابي راشد للتنصل من الموضوع وتغطيته عبر ابرازه “إجازة قطع اشجار” حرجية سرعان ما تبين انها منتهية الصلاحية، ليحاول التنصل مرة اخرى بافادته أن الاشجار قد قطعت في وقت سابق حين كانت الرخصة لا تزال سارية المفعول، علماً انه بعد الكشف على الحطب المقطوع تبين ان بعضها حديث القطع وان ادعاءات ابي راشد ليست صحيحة.

وتحت شعار "المحافظة على البيئة" الذي اصبح مصدراً لـ "التربح المالي" من جمعيات أجنبية وخارجية يتم إستقطاب عدد من الأشخاص وتجنيدهم ومن بينهم شباب دفعتهم الأزمة المالية في لبنان إلى تغيير البوصلة السياسية طمعاً بوعود من المال والمناصب والظهور التلفزيوني.

هنا يبرز إسم رولان نصور المتخرج حديثاً كمهندس معماري الذي تحول بدعم من ابي راشد إلى رأس حربة في مواجهة ومحاججة اصحاب الخبرات والشركات الهندسية العالمية بمعلومات غير دقيقة عن السدود وجداوها وترهيب الناس بالحديث عن زلزال وعن تشويه للبيئة ضمن خطاب غير شعبوي يفتقر للإثباتات العلمية ويأتي في إطار من الكيدية السياسية التي باتت مكشوفة سيما انه كان ينتمي لتيار سياسي فاعل على الأرض.

وعند ذكر إسمه يتذكر اللبنانيون الحادثة الشهيرة التي جرت في محيط مشروع سد بسري عندما إعتدى نصور بالضرب على زميلته لأنها كما اخبر رفاقه باتت تشكل خطراً على مصدر التمويل الخارجي لحملاته على مشروع سد بسري.

والمفارقة الكبرى ان نصور كان من مناصري التيار الوطني الحر وله خلال سنوات دراسته مؤخراً عدد من المشاركات في نشاطات طلابية من تنظيم التيار، الا ان الشاب العشريني رأى بعد تخرجه ان ذلك قد لا يؤمن له "الوصول السريع" فاختار الانقلاب والبحث عن المكسب المادي الذي توفره هذه الجمعيات والمكسب المعنوي من خلال التقرب من الوزير السابق شربل نحاس، عملاً بمقولة "المصيبة بتجمعنا"، والانقلاب عبر مشروع سد بسري على سياسة التيار والعهد الداعمة له.

من اين يأتي التمويل ولماذا؟

تكثف عمل هذه الحملة في السنوات الأخيرة وانشأت في البدء على وسائل التواصل الاجتماعي صفحات تحت عنوان No Dams وذلك بالتزامن مع تطور العمل في مشروع سد القيسماني في الأعوام 2014 – 2018، الا ان ذلك لم يكن الا البداية، ليس لان سد القيسماني نفذ بنجاح ودحض كل ادعاءات هذه الجمعية الكاذبة حوله، بل لان ذلك كان فعلياً منصة لتقوم هذه الجمعية من جهة بتطوير عملها واكتساب الخبرات لضرب مشاريع السدود المقبلة واهمها بسري، ومن جهة أخرى تثبيت نفسها وحضورها واسترضائها للجهات الخارجية التي تمولها، وما مشاركة هذه الجمعية في النشاطات والدورات التدريبية التي تنظمها جمعية International Rivers الداعمة والممولة لها، والتي تتضمن نقد ممنهج وهدام لمشاريع السدود في عدد من الدول، الا دليل على ذلك

وبغياب الرقابة من قبل الدولة على مصادر تمويل الجمعيات الكثيرة التي إنتشرت في الأونة الأخيرة، سيكون هناك المزيد من الحملات والمزيد من التمويل غير المراقب والمشبوه مما يخلق طبقة كاملة من المستفيدين على حساب مشروع حيوي لجميع اللبنانيين.