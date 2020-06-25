دياب في اللقاء الوطني: العلاج هو مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة

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توجّه رئيس الحكومة حسان دياب، في بدايه كلمته خلال "اللقاء الوطني"، "بالشكر من الرئيس ميشال عون، على هذه الدعوة التي تحمل في طياتها درجة عالية من المسؤولية الوطنية في الدفع نحو التقاء اللبنانيين في حوار يعطّل صواعق الفتن ويفتش عن مخارج للأزمات العميقة التي يعيشها لبنان".

وتابع، "نعم... البلد ليس بخير، كيف يمكن أن يكون الوطن بخير وهناك مواطن يجوع؟!، نعم... هذا توصيف للواقع المزمن، ولكن العلاج هو مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة".

ورأى دياب، أنّنا "نمرّ في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، وهي تحتاج منّا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة، كي نتمكّن من تخفيف حجم الأضرار التي قد تكون كارثية".