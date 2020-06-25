بدء "اللقاء الوطني" في قصر بعبدا.. من حضر؟

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يُعقد في هذه الاثناء إجتماعٌ في قصر بعبدا بعنوان "اللقاء الوطني" وكان أوَّل الواصلين إلى قصر بعبدا، رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ثم تبعه رئيس كتلة حزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان، ثم وصل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ومن ثم نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، تلاه الرئيس السابق ميشال سليمان، ثم وصل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، ووصل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، تلاه رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل.

كما وصل رئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم وصل ممثل كتلة "اللقاء التشاوري" النائب فيصل كرامي.