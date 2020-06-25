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هيئة التيار الوطني الحر كولكو -كندا- ادمنتون لقاء مع سعادة النائب زياد اسود‎

25
JUNE
2020
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عقدت هيئة التيار الوطني الحر كولكو -كندا- ادمنتون لقاء مع سعادة النائب زياد اسود نهار الأحد ٢١ حزيران ٢٠٢٠ في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت كندا. 
 
اسْتُهِلَّ اللقاء بمعايدة نائب التيار الوطني الحر بعيد الاب المصادف في نفس اليوم. 
 
من ثم،  تحدث النائب عن الحملة التشويهية الشعواء التي تطال التيار الوطني الحر و رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جميع الافرقاء السياسيين الذين،  اما لا يفقهون في السياسة و اما يعتبرونها تدوير زوايا و مصالح. 
 
فالفرق شاسع بين من اعْتَبر السياسة مبدأ، موقف و أمانة يجب المحافظة عليها و عدم العبث بها أو الاستهانة بها او استغلالها ، و بين من اباح لنفسه الاستفادة على حساب من انتخبه (على حساب الشعب) و ادّعى البراءة و النزاهة .  
 
و عند سؤاله عن الثورة، تمنى علينا أن لا نشير إليها بهذه الكلمة و ذلك لان ما نشهَده على الطرقات هو تفلُّت و انحطاط اخلاقي لا يمت بصلة إلى حراك ممنهج و متحضر. 
 
فالثورة عقيدة، برنامج، ثقافة، نقاش ، منْفَذ الى فكر جديد و تطور في الحياة الإنسانية و السياسية، عدا ذلك هي ليست سوى تفلّت و تحركات لا عفوية، مبرمجة ، مخطط لها بقصد ارباك الشعب و التأثير عليه و الضغط على الحكومة لمحاولة الفرار من المحاسبة و الخروج من تحت سقف القانون. 
 
و كأن التاريخ يعيد نفسه ، فنفس ما حصل في أوائل التسعينات ها هو يتكرر الآن في ال٢٠٢٠ ، حيث صياغة سياسة الاحباط تتكرر و ذلك بوجود نفس الفئة السياسية المعارضة. 
 
و شدد نائب جزين ان هذا النموذج المتسيِّب يحاول كسر الحواجز و محاصرة التيار لان المعادلة التغيرية التي يحاول أن يفرضها العهد مزعجة بالنسبة لهم و بما أن محاسبة الفاسدين هي أهم بنودها، فمن الطبيعي جدا فهم ما يصير حاليا في لبنان. 
فهناك مشروع محضر لبلدنا يستدعي محاولة إسقاط العهد و التيار ، و محاربة رئيسه النائب جبران باسيل و اغتياله سياسيا لانه رفع مستوى الخطاب السياسي في زمن نرى فيه الآخرون أداة بين أيدي السفارات و الدول الغربية. 
بالنسبة لقانون قيصر و تداعياته على لبنان، يرى النائب اسود ان كل هذا الضغط على لبنان له أسبابه إقليميا، دوليا و لبنانيا و لن يهدأ إلا بتسويات متوازنة ضمن اتفاقات سياسية لها علاقة بكيفية إدارة الوضع اللبناني دون أن ينفجر. 
اما فيما يختص بالتوجه نحو الشرق، يعتقد النائب اسود ان هذه الخطوة بإمكانها تأجيج الصراع الأمريكي -الصيني على الواقع اللبناني، مما يمكن أن يؤدي إلى نزاع دولي إقليمي واسع لبنان بغنى عنه حاليا. 
كما ذكر أن للبنان ارتباطات مالية،  اقتصادية، مصرفية باميركا مما يحتم على لبنان ان يبقي العلاقات قائمة مع الجميع. 
و ختم النائب زياد اسود اللقاء بالطلب منا التحلي بالصبر و الايمان، إذ أن المعركة شرسة و الكل متهافت لتحصيل مكاسب على حساب الشعب الفقير. 
 
فالرئيس عون متدارك لكل ما يحصل و لن يهدأ او يكّل قبل أن يستعيد حرية لبنان مِنْ مَنْ سرقوه و اقتنصوا خيراته لمصالحهم الشخصية. 
فساكن بعبدا حريص ان يحرر لبنان من براثن الفاسدين.
 
 
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