نقابات المخابز دعت اللبنانيين الراغبين في العمل بالقطاع للاتصال بها

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دعا إتحاد نقابات المخابز والأفران، اللبنانيين الراغبين في العمل في قطاع صناعة الخبز إلى الاتصال بالاتحاد أو الأفران مباشرة، لتقديم طلباتهم والاطلاع على الفرص المتاحة لهم في هذا القطاع".



وجاءت هذه الدعوة، بعد زيارة قام بها وفد الاتحاد الى وزارة العمل حيث التقى المدير العام بالانابة مارلين عطالله، وبحث معها في موضوع العمالة في المخابز والافران وحاجة هذا القطاع إلى اليد العاملة اللبنانية.



وتمنت عطالله "توظيف لبنانيين في هذا القطاع"، وأبدى الاتحاد "كل التعاون مع هذا الطلب في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد".