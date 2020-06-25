ألفا تعلن عن اعادة افتتاح 19 مركزا معتمدا في المناطق

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تعلن شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، عن إعادة إفتتاح 19 مركزا من مراكزها المشتركة مع أوجيرو، بعد إقفال قسري لمدة ثلاثة أشهر كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.

والمراكز التي أعيد فتحها، هي: البحصاص، الحازمية، الدامور، المختارة، إليسار، باب التبانة، بشري، بعلبك، تنورين، حاصبيا، دوما، دير القمر، راشيا، زغرتا، شبعا، صغبين، شكا، طرابلس الميناء، وطرابلس التل.

تستقبل هذه المراكز الزبائن من الإثنين الى الخميس بين الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر، وأيام الجمعة وفق الدوام الرسمي لعمل مراكز أوجيرو.

وسيتم في كل المراكز اتباع الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية الزبائن والموظفين.

وستطلع ألفا مشتركيها تباعا على مواعيد افتتاح مراكز البيع الأخرى.